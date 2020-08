Delivinos presenta los conceptos para inciarse en el mundo de la vida Gourmet Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 13:28 h (CET) Los amantes del sabor y la cocina artística e innovadora disfrutan de deleitar el paladar con sofisticados sabores, pero también se complacen al ampliar sus conocimientos en la materia. Para iniciarse en el maravilloso mundo de la vida Gourmet y así conocer las más exquisitas creaciones de la alta cocina, existen una serie de conceptos y datos que hay que conocer para comprender todas sus maravillas Tanto para un avanzado en la materia como para un un principiante, los siguientes términos deben ser parte del vocabulario en las conversaciones gastronómicas:

Abreboca: bebida y/o alimento que se sirve, sobre todo en los cócteles y reuniones, antes de la comida principal.

Biscuit: pasteles de masa fina, que suelen usarse para la preparación de distintos postres.

Coravin: único sistema de preservación de vino que permite servir una copa de vino sin necesidad de descorchar la botella, garantizando que el vino restante seguirá en perfecto estado, sin preocuparte de terminar la botella ni de que el vino se ponga malo.

Decantar: eliminar las impurezas o cuerpos extraños de un jugo, salsa, aceite, etc. Vertiéndolo suavemente en otro recipiente.

Finger Food: literalmente se traduce como ´comida que se come con los dedos´, una tendencia que permite comer la más alta cocina en pequeños bocados de manera casual sin perder el estilo.

Gourmet: expresión francesa para referirse a las comidas con una elaboración refinada o a las personas con gusto delicado y exquisito paladar, que disfruta la degustación de alimentos de calidad.

Infusión: técnica utilizada para extraer el color, aroma y sabor de distintas plantas aromáticas utilizando agua hirviendo.

Km 0: relacionado con el movimiento de la slow food, hace referencia a la consumición de alimentos producidos en un radio inferior a 100 km de distancia.

Mise en place: esta palabra con origen francés se traduce como ´puesta a punto´ se utiliza para referirse a la preparación previa de la cocina.

No-show: este anglicismo hace referencia a la actitud de un cliente que realiza una reserva, la confirma y sin cancelación ni previo aviso no presenta.

Pagés: también payés, se utiliza para definir productos elaborados de forma tradicional o campesina.

Raclette: preparación que consiste en fundir determinados quesos, alrededor de la mesa con un aparato especial parecido a una parrilla eléctrica también llamado raclette.

Trufa: variedad de hongo subterráneo muy apreciada en la gastronomía y de un alto valor económico. No tiene nada que ver con las trufas de chocolate.

Veggie: personas que buscan una alimentación más saludable y optan por reducir el consumo de productos con carne animal y aumentar el consumo de vegetales.

XO: expresión utilizada fundamentalmente al hablar de cognac y armagnac y que se puede traducir como ´muy antiguo´ (Old Extra).

Zeste: término que hace referencia a la piel o ralladura de los cítricos utilizada para aromatizar y saborizar.

Acerca de Delivinos

En el barrio de Salamanca, se encuentra Delivinos. Una de las mejores y más especiales tiendas de referencia en el mercado gourmet de Madrid no solo por la calidad de su género, también por su exclusivo y cuidado trato al cliente. Posee una amplia selección de vinos y licores de marcas y bodegas nacionales e internacionales con etiquetas de relevancia que van desde botellas Magnum, pasando por ediciones limitadas, productos de alta gama como caviar iraní e Ibérico o foie gras con origen en gansos, y también bienes para el día a día como quesos artesanales frescos o risotto al Tartufo. Toda una oda al buen comer y beber, adaptada para todos los gustos y bolsillos. ¿Un plus? Cuentan con una intuitiva tienda online, hacen envíos internacionales, eventos privados, y tienen un servicio de elaboraciones de regalos.

¿Dónde?: Calle Cid 2, esquina, Calle de Recoletos.

Teléfono: 910 580 970

https://www.instagram.com/delivinos/

https://www.facebook.com/delivinosweb/

