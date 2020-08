La Cov Cam de Cryosense, una herramienta de marketing muy eficaz para los negocios donde se instala Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 13:32 h (CET) Los responsables de establecimientos dedicados a diferentes actividades celebran que la instalación de dispositivos que buscan controlar el acceso de personas con síntomas de COVID-19 se ha convertido en un auténtico recurso de marketing, asegura Cryosense Las cámaras termográficas, en la actualidad, se han extendido para la detección de la temperatura corporal de quienes se sitúen frente a este dispositivo.

Esta herramienta continúa en auge con motivo de la pandemia que afecta a todo el mundo, ante la cual cualquier medida para contener su propagación es fundamental, como es el caso de la Cov Cam de Cryosense, un aparato a la vanguardia de los modelos convencionales para este actual uso extendido en todo tipo de negocios.

Lo cierto es que los regentes de los establecimientos en los que ya se han instalado celebran el éxito que ha supuesto este recurso con miras a conseguir la rentabilidad máxima del negocio.

Tiendas, bares, restaurantes, farmacias, hoteles, farmacias, oficinas, etc. son muchos los tipos de negocio para los que están destinadas las características tan esenciales de esta cámara termográfica avanzada.

Un recurso de marketing altamente eficaz

La decoración, un servicio más dedicado, unas tarifas más asequibles o un producto diferencial respecto a la competencia son solo algunos de los ejemplos de estrategias de marketing que se puede aplicar en cualquier negocio para establecer su plan de marketing; precisamente, el último de estos elementos es donde se podría enmarcar la Cov Cam de Cryosense.

Después de todo, la instalación de este equipo es un valor añadido en relación con lo que ofrecen las empresas que se dedican a la misma actividad de los alrededores.

Muchos clientes apuntan que una cámara termográfica, que ofrece la información en tiempo real sobre la temperatura corporal de quienes tratan de acceder a su recinto, proporciona un plus de seguridad frente a aquellos que carecen de ella.

Por estas razones, el número de compañías que apuestan por estos equipos no para de crecer, marcando récords de ventas en los sucesivos meses que han transcurrido desde que se inició la desescalada y gran parte de estos establecimientos volvieron a ponerse en marcha.

La búsqueda de locales covid-free se ha convertido en una prioridad para aquellas personas que buscan desconectar en lugares donde sus clientes no tienen síntomas de esta enfermedad, mediante la detección instantánea de uno de sus principales síntomas.

Cryosense es una firma de referencia en el diseño y fabricación de cabinas de criosauna y que, con motivo de los problemas actuales, se ha lanzado a la creación de una herramienta tecnológica a la última para aportar su granito de arena y garantizar el mejor estado de salud de la población.

