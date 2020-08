El Club de Excelencia en Sostenibilidad se adhiere a #MovilizaciónPorElEmpleo del Grupo Adecco Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 13:00 h (CET) Ante las cifras de desempleo actuales y como muestra del compromiso de la multinacional con la sociedad, Adecco Group España impulsa la iniciativa #MovilizaciónPorElEmpleo con el objetivo de ayudar a aquellas personas laboralmente afectadas por los efectos del CO-VID-19 a encontrar empleo y a seguir capacitándose con el fin de mejorar su empleabilidad. Más información en la página: https://empleo.adecco.es/movilizacion-por-el-empleo/ El Club de Excelencia en Sostenibilidad, asociación empresarial compuesta por un grupo de grandes empresas que apuestan por el crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental y que es también un foro empresarial de referencia en materia de desarrollo sostenible y, el Grupo Adecco, expertos en la gestión de los Recursos Humanos, han suscrito un acuerdo de colaboración, cooperación y asesoramiento atendiendo a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. El acuerdo ha sido suscrito entre Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, y Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, director general de sostenibilidad del Grupo Adecco.

Este acuerdo nace en el marco del programa #Movilización por el Empleo, impulsado por el Grupo Adecco y al que se suma el Club. Además, es una muestra de la preocupación conjunta por las consecuencias que puedan tener las medidas adoptadas a causa de la pandemia en el mantenimiento del empleo y, al mismo tiempo, una forma de garantizar los servicios y demandas de los sectores más estratégicos.

“#MovilizaciónPorElEmpleo nace del compromiso del Grupo Adecco para ayudar a aquellas personas que se han visto afectadas por la pandemia, sobre todo en sectores no esenciales, a encontrar empleo en aquellos sectores esenciales en este proceso de recuperación del empleo en la región. #MovilizaciónPorElEmpleo se sustenta en base a acuerdos de colaboración con patronales sectoriales y territoriales, cuyo objetivo es dinamizar que se puede contar con trabajadores formados de otros sectores de actividad en aquellos sectores donde se genera empleo. Y ofrecer cursos gratuitos online, donde ya se han inscrito alrededor de 35.000 demandantes de empleo para 70 tipos de cursos diferentes. Dentro de #MovilizaciónPorElEmpleo, a través de la Fundación, no hemos querido olvidarnos de ayudar a aquellas personas vulnerables y que ya lo tenían más difícil a la hora de encontrar empleo antes de la pandemia, como son las personas con discapacidad, los mayores de 55 años con pocos recursos económicos o mujeres víctimas de violencia de género” ha explicado Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, director general de sostenibilidad del Grupo Adecco.

Juan Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad ha afirmado que “el Club se adhiere a esta iniciativa con el fin de facilitar a las empresas el acceso al talento que, como consecuencia de la crisis motivada por el COVID-19, necesitan para afrontar los retos del futuro. Desde el Club, trabajamos difundiendo entre nuestras empresas asociadas y el mundo empresarial, en general, las buenas prácticas que en materia de Sostenibilidad contribuyendo así a la excelencia de las empresas y al progreso de la sociedad.” Entre las empresas que conforman esta asociación se encuentran ABB en España, AENA, BASF Española, BSH Electrodomésticos España, CEMEX España, Endesa, FCC, Mahou San Miguel, Iberdrola, Orange España, Saint-Gobain Placo, Red Eléctrica de España, Renault España, SEAT y Vodafone España.

La iniciativa, marco de colaboración, se justifica entre otros elementos, por la experiencia del Grupo Adecco en los servicios que presta, su capilaridad a nivel nacional, su amplia base de datos de candidatos y su diversidad de recursos. El Club de Excelencia en Sostenibilidad, por su parte, aporta con esta firma el apoyo a las empresas en el área estratégica de Recursos Humanos.

El Grupo Adecco España cuenta ya con una dilatada experiencia local e internacional en la recolocación de personas desempleadas en determinados sectores de actividad, y en otros diferentes a los que venían acostumbrados a trabajar, mediante el upskilling y reskilling de los candidatos.

La implementación del convenio se basa en promocionar y dar a conocer entre las empresas asociadas al Club las opciones y soluciones que el Grupo Adecco puede brindarles para apoyar a sectores concretos en la búsqueda y cobertura de las posiciones que demandan.

En el marco del citado Convenio, el Club de Excelencia en Sostenibilidad y Comisión de seguimiento cuyo objetivo será, junto al de analizar la evolución del mismo, estudiar las mejores prácticas sectoriales de movilización, las competencias formativas requeridas para mejorar las demandas empresariales en ese tránsito de trabajadores de un sector a otro, requerimientos de producción y flexibilidad identificando puntos de mejora, así como los protocolos de salud laboral y su implantación.

Además de con El Club de Excelencia en Sostenibilidad, dentro de la iniciativa #MovilizaciónPorElEmpleo, el Grupo Adecco ha cerrado acuerdos de adhesión y apoyo con asociaciones tanto del ámbito industrial como del de la agricultura y del sector servicios como son CEOE, ASAJA, FEIQUE, FIAB, FED, UNO, CEIM, AEDHE y AICA.

