La división de acciones de Apple y Tesla abre el mercado a inversores más pequeños

martes, 25 de agosto de 2020, 13:13 h (CET) El stock split ofrece un enfoque más popular y más democrático en los mercados El stock split o división de acciones, fue una vez algo común en Wall Street, ya que las empresas intentaron hacer que los precios de sus acciones fueran más atractivos para los inversores más pequeños. El stock split de una acción no cambia en nada su balance de cuentas; sobre todo está relacionado con la operativa de compra y venta de acciones en la bolsa de valores.

Segun Eduardo Strecht Ricou, Analista sénior de Libertex, "después de que Tesla y Apple anunciaron el stock split, se rumorea que más empresas con precios de acciones de tres y cuatro dígitos seguirán sus pasos. El precio muy elevado de algunas acciones en la bolsa de valores suele dejar fuera a miles de pequeños inversores".

Libertex, plataforma internacional de trading online, explica a los inversores lo que deben saber a la hora de elegir la orden de compra o venta, con este evento de stock Split, además del significado de la división de acciones y quiénes son Apple y Tesla. El inversor analiza y elige su estrategia de trading e inversión y, desde el día 24 hasta el 31 de agosto, Libertex ofrece un descuento en la comisión de trading de hasta el 30 % en estas dos acciones.

El día 31 de agosto, cada acción de Apple se dividirá en 4 acciones, con un precio de referencia de cerca de los 117 dólares."Tomando como referencia los 470 dólares por acción, el atractivo de trading e inversión para miles de pequeños inversores no solo trae más volumen por cantidad de acciones, sino que también atrae nuevos accionistas a la empresa, al estilo de la democratización del capital. Hoy es más complicado ser socio de Apple (470 $) y Tesla (2.000 $). Con una cartera de 2.000 dólares, la división de Apple también podría tener algún impacto en los administradores de fondos mutuos indexados y ETF (fondos cotizados en bolsa), quienes imitan (BETA) el desempeño y los cambios del índice de referencia", según Strecht Ricou.

Con el stock split los pequeños inversores pueden ser socios de estas dos empresas con cuatro veces menos capital en Apple y cinco veces menos capital en Tesla.

Tras el stock split de Apple de cuatro en uno, a partir del 31 de agosto, su precio se debe ajustar a 117 $ y hará que el ranking de Apple en el índice Dow Jones baje del top hacia la posición 17. La ponderación del Dow es por precio, por lo tanto, las acciones con los precios más altos tienen mayor peso en la ponderación del índice. Los fondos de inversión indexados en Dow Jones tendrán que comprar las otras acciones en la canasta del índice para recalibrar la ponderación de las 30 acciones en el índice, con la división en cuatro de Apple (mientras que los demás índices están ponderados por capitalización, como el S&P 500 y el Nasdaq 100).

El lanzamiento del iPhone 5G, gran expectativa

La empresa de la manzana fue creada por Steve Jobs y Steve Wozniak en 1976 con el propósito de facilitar a cualquier persona el acceso a un ordenador personal, algo de utópico e irreal en esos años. Hoy no solo tenemos ordenador personal, sino también uno portátil del tamaño de una carta en el teléfono gracias al desarrollo de internet. Jobs fue un visionario, un creador por excelencia en el mundo de las tecnologías, quien convirtió el instrumento que bautizó como iPhone en 2007 en un artículo aspiracional.

Apple, como empresa llegó, hace un año, a valer 1 trillón de dólares en bolsa, con un precio por acción que llegó a superar los 232 dólares, con un crecimiento de sus ventas en los últimos cinco años de cerca del 8 % anual y del 770 % en los últimos diez años. Hoy cotiza en 470 dólares por acción y la empresa vale 2 trillones de dólares en bolsa; distribuye trimestralmente parte de sus ingresos a sus inversores en forma de dividendos, cerca de 0,7 % anual sobre el valor actual del precio de mercado en bolsa.

La competencia de Apple es amplia, pero es muy difícil que otras compañías logren competir con ella: la empresa norteamericana Microsoft, el rey del software o la coreana Samsung con su móvil Android y la china Huawei, todos están en este mercado competitivo de tecnología, pero pocos logran estar en los dos mundos. Apple lo sabe, por eso el lanzamiento de sus primeros iPhone 5G va a traer mucho interés sobre las acciones, aunque algunos inversores se muestran escépticos sobre cuánto potencial de crecimiento tienen las acciones de Apple hoy en día, explica el analista de Libertex.

¿Qué tiene Tesla para atraer a tantos inversores?

El stock split de Tesla también es muy atractivo, según los expertos, con una división por cinco; sus acciones deberán cotizar cerca de los 400 $. Si Apple subió cerca de 122 % desde sus mínimos de marzo, Tesla subió un 500 %.

De acuerdo con el informe financiero más reciente de Tesla, según se informó el 28 de julio de 2020, la deuda total es de 14,10 mil millones de dólares, con 10,42 $ mil millones en deuda a largo plazo y 3,68 mil millones en deuda actual. Con un ajuste de 8,62 mil millones en equivalentes de efectivo, la compañía tiene una deuda neta de 5,48 mil millones de dólares.

Para comprender el grado de apalancamiento financiero que tiene una empresa, los inversores miran el índice de endeudamiento. Considerando los 38,13 mil millones de dólares de Tesla en activos totales, el índice de deuda es de 0,37. En términos generales, un índice de deuda superior a 1 significa que una gran parte de la deuda se financia con activos. A medida que aumenta el coeficiente de endeudamiento, también aumenta el riesgo de incumplimiento de los préstamos si las tasas de interés subieran.

El potencial de crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos está creciendo mucho en Europa. El futuro de Tesla en países como Holanda, Noruega y Bélgica se ve positivo, además del mercado estadounidense; su gran mercado.

Con los datos de estas acciones y del stock split, los inversores deben realizar su propio análisis y tomar sus mejores decisiones de trading. Libertex ofrece una promoción con un descuento de hasta el 30 % en la comisión de trading en las acciones de Tesla y Apple desde 24 hasta el 31 de agosto.

