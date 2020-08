El té rojo, indispensable en toda dieta de adelgazamiento, apuntan desde Punto de Té Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 13:16 h (CET) El té rojo es una de las variedades más consumidas en todo el mundo debido a sus múltiples propiedades, entre las que se encuentra su poder para perder peso, según señalan los expertos de Punto de Té Son muy numerosas las propiedades y beneficios del té rojo, claves para entender que se trate de una de las principales variedades del sector.

El té rojo es uno de los productos cada vez más presentes en los planes de adelgazamiento de las personas que se deciden a iniciar una dieta con ese fin.

Cómo ayuda el té rojo para adelgazar

Esta infusión está muy indicada para perder peso pero siempre y cuando sea un complemento en la rutina nutricional de la persona que se somete a este plan.

No es conveniente recurrir a este producto en sustitución de otras comidas, ni creer en las dietas milagro: el té rojo, aunque sea muy importante para este cometido, solo debe ser un recurso nutricional más, además de las ingestas más comunes.

Que en Estados Unidos conozcan a esta variedad como la “devora grasas” no es ninguna casualidad: diversos estudios han demostrado la existencia de compuestos químicos que impiden la creación de grasas, además de que la proporción de cafeína contribuye a la secreción de noradrenalina y epinefrina, muy importantes para quemar las grasas ya existentes.

Otra de las contribuciones del té rojo para perder peso es la importancia de las células grasas, que pueden ser liberadas, gracias a la mejora de los niveles de una enzima conocida como lipasa sensible a las hormonas (HSL, en inglés).

Otras grandes propiedades del té rojo

No solo es muy adecuado para la reducción de peso, sino que el té rojo cuenta con propiedades igual de importantes a otros niveles.

Algunos de los beneficios adicionales son los siguientes:

Reducción del colesterol malo LDL y aumento del bueno HDL.



Limpieza del organismo gracias a que los azúcares y los microorganismos de esta infusión atacan a las toxinas de la sangre.



Producto muy digestivo, al aumentar la flora bacteriana en estómago e intestinos.



Reducción del estrés.



Acaba con el mal humor.



Favorece la conciliación del sueño.



Mejora de la concentración.



Prevención de enfermedades al combatir los radicales libres.

Estas son solo algunas de las grandes propiedades relacionadas con la ingesta del té rojo, una variedad que se puede probar con la máxima calidad en Punto de Té, uno de los puntos de venta de referencia gracias a su catálogo de tés y accesorios de primera categoría.

