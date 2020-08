Tendencias de moda: Porta mascarillas personalizados. La última idea de todoinvitacion.com Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 13:20 h (CET) La empresa vallisoletana dedicada al diseño, todoinvitacion.com, lanza sus divertidos porta mascarillas personalizados, pensados para particulares, empresas y celebraciones en esta "nueva normalidad" Los tiempos han cambiado y se está ante una situación nueva a la que hay que adaptarse. Todo el mundo está ya obligado a usar mascarillas en espacios públicos y la forma más higiénica recomendada de guardarla cuando esté en uso es la bolsa de papel o los porta mascarillas de cartón. Los expertos médicos desaconsejan guardarlas directamente en bolsos o bolsillos, y el papel o cartón, al ser transpirable, es el material más apropiado. Está totalmente desaconsejado depositar la mascarilla sobre superficies de cualquier tipo cuando no se está usando, como mesas de bar o de oficina, colocarla sobre la guantera del coche o el asiento del copiloto y por supuesto guardarla en bolsos y bolsillos.

La empresa vallisoletana todoinvitacion.com, especializada en el diseño de invitaciones y detalles para eventos acaba de lanzar su línea de porta mascarillas personalizados, tanto bolsas de papel como porta mascarillas de cartón. La idea está dirigida para todo tipo de público, tanto empresas como negocios o cualquier tipo de evento, puesto que en estos momentos nadie está libre de llevar con nosotros este nuevo complemento. "Los porta mascarillas resuelven un problema que todos tenemos y aporta un plus de imagen a su empresa o su evento", ha declarado su directora María Rodríguez.

"Llevamos 8 años en el sector de los eventos diseñando y personalizado todo tipo de productos para bodas y comuniones. Personalizamos habitualmente bolsas de papel y cajitas de cartón para los regalos de invitados de modo que la idea ha surgido de manera natural. Ha tenido mucho éxito entre nuestros clientes habituales ya que la mascarilla es el último complemento que todos sin excepción hemos incorporado de golpe a nuestro look y los porta mascarillas resuelven un problema inesperado que a todos nos ha surgido: ¿Dónde pongo mi mascarilla en este instante si no la estoy usando? ".

"La idea es que la bolsa o el porta mascarillas pase a convertirse en la funda de la mascarilla. Por descontado, este producto al igual que las mascarillas, también han de irse renovando si se desea tener una cierta seguridad. Las recomendaciones médicas aconsejan guardarla en bolsas de papel y o fundas de cartón para evitar su contacto directo con cualquier otro objeto que llevemos en el bolso y el papel como material transpirable es una de las mejores opciones", comenta María.

Los porta mascarillas se fabrican también tanto para eventos, puesto que a partir de ahora será otro elemento habitual en cualquier celebración, como sin personalizar para el público en general. Los diseños son tremendamente atractivos y divertidos. "Guarda tu mascarilla de maravilla" es el simpático eslogan que figura en cada bolsa. Se encargan en su web y en 6 días el cliente las tiene en sus manos. "Esperamos hacer más fácil y divertido este momento tan inesperado que estamos viviendo todos”.

Encontrarlas aquí: porta mascarillas personalizados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.