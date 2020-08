Altrient da una guía para realizar deporte al aire libre y dice cuál es su producto ideal para este caso

El verano es el mejor momento para hacer deporte y seguir hábitos de vida saludable. Se tiene más tiempo para las aficiones y el buen clima invita a realizar actividades al aire libre, pero se debe tener en cuenta una serie de consideraciones para evitar los efectos negativos del sol y el calor, para conseguir el máximo rendimiento. Altrient da una guía de recomendaciones para realizar deporte al aire libre en verano y cuenta cuál es su producto ideal para la suplementación Una alimentación saludable es indispensable para rendir al máximo en el deporte que se practique. A continuación, Altrient explica por qué la vitamina C tiene múltiples beneficios para los deportistas que disfrutan del sol.

Menos estrés físico: tener unos niveles adecuados de vitamina C ayuda a liberar menos cortisona, la cortisona se genera como respuesta al estrés físico. Cuanto menor sea la producción de esta hormona mejor será el rendimiento.

Antioxidante: entrenar provoca un incremento en los radicales libres que causan envejecimiento, enfermedades cardiovasculares, etc. La vitamina C es un potente antioxidante que puede reducir el nivel de estos daños.

Protección solar natural: no, esto no significa que puedas pasar del protector solar. La vitamina C actúa como una defensa extra frente a los rayos UV. Además, ayuda a reducir la cantidad de melanina favoreciendo la desaparición de manchas y daño solar.

Fuerza: una ingesta adecuada de vitamina C, ayuda a mantener la integridad y fortalecer ligamentos y tendones.

Más energía: gracias a su capacidad de reducir el cansancio y la fatiga, la vitamina C ayuda a finalizar los entrenamientos con mucha más energía.

Reductor de peso: la vitamina C favorece la producción de carnitina, por lo que contribuye al normal funcionamiento del metabolismo y el rendimiento muscular, logrando así una mayor quema de grasa.

Altrient Vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo.

PVP 47,99 euros/caja

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

https://www.iodonna.it/bellezza/viso-e-corpo/2019/11/29/kris-jenner-kourtney-kardashian-e-il-segreto-per-non-ammalarsi-in-aereo/

https://www.vogue.it/bellezza/article/vitamina-c-benefici-salute-integratori-raffreddore-pelle-altrient

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

De venta en: abundanceandhealth.es

MediaKit