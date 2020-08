Atos crea el simulador cuántico más poderoso del mundo denominado Atos QLM E Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 12:40 h (CET) Atos, líder mundial en transformación digital, amplía su cartera de soluciones cuánticas con Atos QLM Enhanced (Atos QLM E), una nueva gama acelerada en la GPU de su oferta Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), el simulador cuántico de mayor rendimiento disponible en el mercado Ofreciendo hasta 12 veces más velocidad de cálculo, Atos QLM E prepara el camino para optimizar la simulación cuántica digital en los primeros ordenadores cuánticos de escala intermedia que se comercializarán en los próximos años (llamados NISQ - Noisy Intermediate-Scale Quantum).

Al prometer aplicar, a corto plazo, capacidades de computación que están fuera del alcance incluso de las computadoras más poderosas existentes para resolver problemas complejos de la vida real, los dispositivos NISQ jugarán un papel importante en la determinación del potencial comercial de la computación cuántica. Aquí reside un doble desafío para la industria: el desarrollo de algoritmos optimizados para NISQ es tan importante como la construcción de las máquinas, ya que ambos son necesarios para identificar aplicaciones concretas.

Integrando las GPU V100S PCIe de NVIDIA, Atos QLM E ha sido optimizado para reducir drásticamente el tiempo de simulación de las simulaciones de los algoritmos cuánticos clásicos híbridos, lo que permite un progreso más rápido en la investigación de aplicaciones. Permitirá a los investigadores, estudiantes e ingenieros aprovechar algunos de los algoritmos variacionales más prometedores (como VQE o QAOA) para seguir explorando modelos que fomenten el descubrimiento de nuevos fármacos, la lucha contra la contaminación con materiales innovadores o una mejor anticipación del cambio climático y los fenómenos meteorológicos severos, etc.

Bob Sorensen, analista jefe de computación cuántica en Hyperion Research, dijo: "Atos sigue desempeñando un papel fundamental en el avance del sector de la informática cuántica al ofrecer otro simulador cuántico digital de primera clase con capacidades cada vez más potentes, esta vez a través de la inclusión de las GPU de NVIDIA de última generación. Esta última oferta de Atos QLM utiliza una arquitectura cuántica agnóstica de hardware que está bien adaptada para soportar un desarrollo más rápido de nuevos sistemas cuánticos y arquitecturas relacionadas, así como nuevos e innovadores algoritmos cuánticos, arquitecturas y casos de uso. Desde el lanzamiento del primer sistema cuántico disponible comercialmente en 2017, Atos ha concentrado sus esfuerzos en ayudar a un base creciente de usuarios exploran mejor una amplia gama de aplicaciones prácticas empresariales y científicas, un requisito fundamental para el avance general y la viabilidad a largo plazo del sector de la informática cuántica en general. El lanzamiento de la Atos QLM E es un paso emocionante para Atos, pero también para sus clientes y posibles nuevos usuarios finales, que podrían beneficiarse del acceso a estas capacidades de simulación cuántica digital de vanguardia".

Agnès Boudot, Vicepresidenta Senior, Head of HPC & Quantum en Atos, explicó: "Estamos orgullosos de ayudar a imaginar las aplicaciones cuánticas del mañana. A medida que entramos en la era NISQ, la búsqueda de problemas concretos que puedan ser resueltos por las tecnologías de computación cuántica se vuelve crítica, ya que determinará el papel que desempeñarán para ayudar a la sociedad a forjar un futuro mejor. Combinando unas prestaciones de simulación sin precedentes y un entorno de programación y ejecución de algoritmos híbridos, Atos QLM E representa un gran paso hacia la consecución de avances a corto plazo".

Atos QLM E está disponible en seis configuraciones, que van desde 2 a 32 GPU NVIDIA V100S PCIe. Los clientes de Atos QLM tienen la posibilidad de actualizar a Atos QLM E en cualquier momento.

La comunidad de usuarios de Atos QLM sigue creciendo. Lanzada en 2017, esta plataforma se está utilizando en numerosos países de todo el mundo, incluyendo Alemania, Austria, Finlandia, Francia, India, Italia, Japón, Países Bajos, Senegal, Reino Unido y Estados Unidos, potenciando los principales programas de investigación en varios sectores como la industria o la energía. El ambicioso programa de Atos para anticipar el futuro de la informática cuántica - el programa "Atos Quantum" - fue lanzado en noviembre de 2016. Como resultado de esta iniciativa, Atos fue la primera organización en ofrecer un módulo de simulación de ruido cuántico dentro de su oferta Atos QLM.

