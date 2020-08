Tusideas.es elabora un decálogo con las ventajas que ofrece una tienda online a pymes y franquicias Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 12:32 h (CET) Vender los productos en cualquier país del mundo, estar abierta las 24 horas, aumentar la cartera de clientes o reducir los gastos del negocio son algunos de los beneficios de disponer de una tienda virtual Tusideas.es, empresa 100% española, fundada hace más de 15 años y especializada en ofrecer diversos servicios integrales para pymes, autónomos, emprendedores y franquicias, es consciente de que la venta online de productos y servicios está aumentando exponencialmente, y más en estos momentos de crisis sanitaria y económica.

De hecho, cada día son más las personas que compran a través de internet por muchísimos factores, entre los que destaca la comodidad de poder comprar desde cualquier sitio con un dispositivo conectado a internet, como un ordenador, un móvil o una tablet.

Sin duda, para las pymes y franquicias de nuestro país son muchas las ventajas que les ofrece disponer de una tienda online. En este sentido, y tal y como asegura Nacho García, Director Web de Tusideas.es, “las posibilidades de un negocio online optimizado, con una imagen que transmita confianza y profesionalidad, junto a unos precios competentes en los productos, es la solución que puede hacer incrementar las ventas de una empresa y llegar a un público al que no hubiéramos llegado nunca de no ser por disponer de un espacio online”.

Así, el equipo de profesionales de Tusideas.es ha elaborado un decálogo en el que se analizan las 10 ventajas de apostar por el ecommerce:

Se puede vender en todo el mundo: no existe ninguna limitación geográfica, si bien es importante que la tienda online esté traducida a idiomas como el inglés, el francés o incluso el chino, para evitar barreras lingüísticas.

Está abierta las 24 horas, los 365 días: es una gran ventaja porque permite competir con negocios similares durante todo el día, sin preocuparse de si hay horarios diferentes en otros países.

Se reducen los gastos: una tienda virtual ahorra el coste de alquiler o compra de un local físico; gastos como luz, agua, internet… Solo hay que ocuparse de ofrecer un buen servicio al cliente y asegurarse de que le llega el pedido correctamente.

Aumentan las ventas: al llegar a más clientes, a todos los rincones del mundo y a todas horas, se produce un incremento en la compra de productos. Y a este hecho se une que cada vez hay más personas que eligen comprar por internet…

Permite estudiar y fidelizar al cliente: la analítica web posibilita conocer las preferencias del cliente, las veces que compra, qué productos… lo que permite fidelizarlo ofreciéndole campañas o descuentos personalizados.

No es necesario tener grandes cantidades de stock: hasta que el cliente no efectúe el pago no hay necesidad de adquirir stock por adelantado.

Seguridad en los pedidos: es fundamental que la web del ecommerce disponga de un certificado SSL, con el fin de que sea seguro introducir claves y contraseñas y utilizar la tarjeta de crédito con total tranquilidad.

Se puede conocer la opinión del cliente: es importante que se puedan dejar comentarios, poner valoraciones de estrellas… para realizar las mejoras necesarias en el negocio.

Crea marca: una tienda online permite mejorar la imagen del negocio, al transmitir que está preparado para el comercio que ya es presente. Ha de estar actualizada, con precios competitivos, con novedades, promociones… hasta convertirse en la tienda de confianza y de referencia del cliente.

Es rentable: una buena razón para apostar por el ecommerce es que requiere de una inversión menor a la de una tienda física y además es más rentable y tiene más posibilidades de crecimiento.

Para concluir, Franck Pitance, Fundador y Socio Director de Tusideas.es, subraya que “vender los productos a través de internet permite que no exista límite alguno y que todo sean ventajas, ya que las pymes y franquicias que dispongan de una tienda online podrán aumentar sus ventas y lograr que sus negocios sean más grandes y rentables”.

Acerca de Tusideas.es

Tusideas.es es una empresa de origen nacional, fundada hace más de 15 años y que está especializada en ofrecer servicios de diseño web, posicionamiento web, SEO y SEM, diseño gráfico, de imprenta online, buzoneo responsable y comunicación.

Su objetivo principal es poner su amplia variedad de servicios a disposición de las pymes, autónomos, emprendedores y franquicias de nuestro país, escuchando primero sus necesidades, para después facilitarles las herramientas que permitan a estos colectivos hacer más grandes y rentables sus negocios.

Tusideas.es es Socio Colaborador de la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) y Socio de la Asociación Española de Emprendedores, Micropymes y Pymes (AEMPYMES).

www.tusideas.es

