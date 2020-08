Retinol de Perricone MD y otros productos de efecto tipex de la piel para hacer borrón y cuenta nueva

Manchas, sequedad, falta de hidratación, etc. todos los años lo mismo. ¿Se puede eliminar todos los daños producidos? Sin duda alguna, estos productos ayudarán con ello Septiembre es la versión 2.0 de todos los meses de enero. Eso sí, mientras que el primer mes del año arranca con kilos de más, éste lo hace con depresión post-vacacional y, además, con la piel en baja forma. La sal del mar, las mascarillas, el cloro de las piscinas, el exceso de sol, la contaminación de los que se han quedado en la ciudad, etc. Se mire por donde se mire, todo son agentes dañinos para la piel y producen en ella efectos como la falta de hidratación, las manchas solares por sobre exposición, sequedad, posibles quemaduras, etc.



"No se puede hacer como tal borrón y cuenta nueva, siempre es mejor prevenir que curar con productos como los filtros solares. No obstante, hay avances cosméticos que permiten revertir muchos de los daños producidos, con principios como las vitaminas C y A o los factores de crecimiento, que le dan a la piel todas las herramientas para acelerar su proceso de curación.", explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

¿Cuáles son los productos para ello?

Growth Factor Firming & Lifting Serum de Perricone MD. 135€. www.perriconemd.es - La piel en esta etapa necesita regeneración y protección. Pues bien, este suero ofrece ambas cuestiones: renueva gracias a su contenido en retinol -que acelera la renovación de la piel- y al factor de crecimiento de poliamina, mientras que protege con la membrana de cáscara de huevo -la responsable de proteger la clara y la yema en condiciones normales-. Con todo ello, ofrece a la piel un efecto reset completo, al tiempo que consigue reafirmarla y rejuvenecerla.



Clarity Peptides, 55€. www.medik8.es. ¿Quién no ha sufrido una quemadura alguna vez? Este suero es la solución a ello. Con una infusión al 10% de niacinamida, este activo trabaja para calmar la piel absolutamente y para reducir los desencadenantes de pigmentación que producen las manchas. Además, consigue iluminar la piel con un péptido de patente propia denominado Crystalide TM, que hace que poco a poco las células de la piel se vuelvan más cristalinas y reflejen más la luz que se le proyecta.



Omorovicza Deep Cleansing Mask, 80€. www.purenichelab.com. Si algo tiene la piel tras el verano son las impurezas propias del maquillaje, de los filtros solares que se depositan en ella, células muertas, etc. Esta mascarilla utiliza las propiedades del lodo húngaro para purificar el tejido y regenerarlo gracias a las propiedades de sus minerales, puesto que es rico en calcio, magnesio y ácido húmicos y fúlvico. Añade arcilla blanca para extraer las toxinas de la piel y desbloquear los poros. Por último, posee un complejo termal patentado cargado de minerales biodisponibles para la piel, que apoyarán su renovación natural.



Lotus Melight Eye Patch, 69€. www.purenichelab.com. El contorno de ojos sufre tremendamente en verano, puede que por ser una zona más sensible de por sí, pero también se suele proteger menos con SPF. Estos parches ofrecen un poder súper descongestivo tanto por sus activos como por su frescura. Con textura de hidrogel solidificado, están cargados de ácido hialurónico para hidratar la zona, activos revitalizantes como la flor de loto, complejos despigmentantes como White Ten TM o el alfa-bisabolol, adenosina anti arrugas o antioxidantes como la portulaca olacerea.



Super C30 Intense, 91,50€. www.medik8.es. Este suero posee una de las formas más estables y potentes de vitamina C, el ácido ascórbico etilado. Con él se tratan las manchas y los signos de la edad, al ser un promovedor de la síntesis de colágeno y elastina. Añade poder antioxidante con ácido ferúlico y vitamina E, y concluye la fórmula con extracto de cúrcuma, un poderoso antiinflamatorio. ¿Qué más necesita la piel después del verano?



Revitalising Face Oil, 64€. www.purenichelab.com. Los aceites son fundamentales después del verano porque la piel se queda profundamente deshidratada y éstos ofrecen no solo nutrientes, sino también un refuerzo a la posiblemente dañada barrera hidrolipídica. Así, se le entregará a la piel lo perdido y se asegurará que no vuelva a perderlo. Destacan en su fórmula ingredientes como el nutritivo aceite de jojoba o el energizante aceite de geranio.