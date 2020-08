Huella, Consultora en Protección de Datos Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 12:00 h (CET) Con fuertes ventas, Huella, Consultora en Protección de Datos se ha convertido desde el nuevo reglamento europeo en una empresa líder en la esfera profesional de la privacidad, los datos y la ciberseguridad Huella, Consultora en Protección de Datos es pionera en una metodología que logra que las empresas introduzcan en su ADN la protección de datos. Esto la lleva a ser una empresa que además de venderse bien, es bien aceptada y se espera su llegada en las empresas con un crecimiento exponencial en todo el territorio español, ya que la covid-19 no para este proyecto. Han logrado ubicarse desde Canarias en Valencia y Zaragoza como puntos de control para el resto del territorio español.

Huella, Consultora en Protección de Datos es exitosa, INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad la ha acogido en su catálogo de empresas agregándole con el reconocido valor de los servicios de ciberseguridad que se ofrecen en esta empresa. Si gerente, Julia Socorro dijo “Seguimos avanzando, antes de la pandemia estaba previsto en el año 2020 escalar el proyecto canario al territorio nacional. La metodología Huella, y sus buenas prácticas de la protección de datos, porque las empresas la demanda más y más”.

Julia Socorro, líder del proyecto Huella, Protección de Datos cuenta con un elenco de profesionales en Derecho y Auditores Peritos Judiciales, Expertos en Ciberseguridad, otros grandes profesionales que están centrándose seriamente en la metodología Huella, consiguiendo con eficiencia mostrar a los propietarios de las empresas la importancia de dominar el mundo, dominando la protección de datos.

Durante los primeros años, Huella, Consultora Protección de Datos validó sus conocimientos y experiencia trabajando duro al lado de empresas experimentadas y cada día de trabajo se convirtió en una nueva oportunidad para detectar por qué fracasa la protección de datos en la implementación y adecuación de las empresas.

La organización, Huella, Consultora Protección de datos está contribuyendo exponencialmente y con todos los esfuerzos y el valor añadido con su metodología, que las principales empresas desarrollen y promuevan la prevención de la seguridad de la información con planes de seguridad, dominando el no repudio, equilibrando el riesgo que se está dispuesto a correr y son cientos las llamadas que se reciben al día escuchando las necesidades de los clientes, por ejemplo, como ha sido en la covid-19 con el confinamiento, desconfinamiento, la emergencia sanitaria, los análisis pcr covid-19, teletrabajo, los ertes y toda la disparatada movida sufrida y vivida este año 2020

