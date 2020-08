Un estudio refleja que los centros educativos no están preparados para empezar el curso de manera online Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 12:08 h (CET) Los centros educativos españoles no estarían preparados para el inicio de un curso 2020-2021 online. Así se desprende de un estudio realizado por la plataforma Micole entre 1.000 opiniones de familias, estudiantes y profesionales de la educación. La encuesta refleja que los españoles suspenden a las autoridades en materia educativa Una encuesta realizada por Micole, plataforma que conecta familias con colegios, en colaboración con el Grupo de Investigación de Fundamentos de la Educación y Responsabilidad Social Educativa de la Universidad Rey Juan Carlos, concluye que los centros educativos españoles no están preparados para realizar un curso 100% online. El estudio, que recoge 1.000 opiniones de familias, estudiantes y profesionales de la educación, evidencia de manera clara una mayor preparación por parte de los colegios privados y concertados sobre los públicos.

Más de un 60% de los encuestados consideran que los colegios públicos no están preparados para una formación de los alumnos de manera telemática. Por su parte, los colegios privados están considerados por la mayoría de los encuestados como aptos para realizar clases de manera online, al igual que sucede con los concertados.

Las conclusiones obtenidas reflejan que la diferencia existente entre colegios públicos y privados se debe mayoritariamente a que los centros privados “realizan más inversión en infraestructura con proyectos más a largo plazo respecto de los públicos, más expuestos a directrices inmediatas y cambiantes“ según ha afirmado el socio-fundador de Micole, Ignacio Vallejo-Nágera.

Este estudio subraya la importancia que los centros privados han dado a la tecnología, “en la que han invertido mucho durante los últimos meses” comenta Vallejo-Nágera, quien piensa que en este periodo estival “las diferencias se han podido incrementar” respecto a los meses de confinamiento. De igual manera, cabe resaltar la importancia que familias, profesores y estudiantes dan a la capacidad de autonomía que tienen este tipo de centros a la hora de tomar decisiones, “de forma más rápida y eficaz” sentencia el socio fundador de la plataforma neutral para escoger colegio en España.

En este sentido, y por lo general, los centros educativos de carácter público se suelen quedar más rezagados por tener que seguir directrices de los gobernantes, con ausencia de una estrategia común y de un proyecto educativo a largo plazo. “Los cambios constantes en las medidas o la improvisación son algunas de las impresiones que nos trasladan familias, alumnos y profesores respecto a la gestión educativa” comentan desde Micole.

De este mismo estudio se desprende otro de los datos más significativos: los encuestados suspenden con una media de 4,5 a las autoridades, insistiendo en la necesidad de “poner medios para llevar Internet y dispositivos a casa de los alumnos más vulnerables” y que el sistema educativo español “se actualice para estar a la altura del resto de Europa”.

Sobre Micole

Micole es la plataforma tecnológica neutral para escoger entre más de 30000 colegios de España. Fundada en diciembre de 2019, facilita a las familias identificar los colegios más afines a ellas a través de un sencillo test y gracias a un algoritmo 100% neutral que analiza una trabajada base de datos en la que se incluyen todos los colegios públicos, concertados y privados.

Para Micole no existe el colegio perfecto sino que para cada familia hay uno o varios colegios óptimos y su misión es ayudar a las familias a identificarlos.

La idea surge de la necesidad de Ignacio Vallejo-Nágera, uno de los socios fundadores, a la hora de buscar colegio para su hijo. Le resultaba difícil encontrar información neutral y completa con la que poder comparar colegios y, preguntando a varios amigos y familiares, se dio cuenta de que era una problemática muy frecuente.

Los socios fundadores son Ignacio Vallejo-Nágera, Rubén Sarmiento y Andoitz Jordán; cuentan con una dilatada trayectoria en corporaciones como eBay, Accenture Strategy, Altran e Hitachi Consulting y han fundado startups de estilo de vida como Urvan, o de Marketing Analytics como Tractionboard y Jooicer.

