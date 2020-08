Profesores y colegios deben prepararse para el teleaprendizaje ante la vuelta al colegio más incierta Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 12:16 h (CET) SchoolMarket y Formación en la Nube ofertan un curso para enseñar a los profesores a digitalizar su aula. El curso lo impartirá Beatriz de la Riva, doctora en pedagogía y experta en formación del profesorado El inicio del curso 20-21 sigue generando muchas incertidumbres, especialmente tras el aumento de casos de infectados por coronavirus en España. Esta situación obliga a centros y docentes a estar preparados para nuevas situaciones de confinamiento o de sempresencialidad. En este entorno, docentes y centros educativos deben prepararse para digitalizar sus aulas en caso de que en este curso que está a punto de comenzar se vuelvan a producir rebrotes que impidan el desarrollo presencial de las aulas.

Por ello, SchoolMarket y Formación en la Nube ofrecen a los centros educativos el Curso La Transformación Digital de la Escuela: La virtualización de la enseñanza, una acción formativa para ayudar a los docentes a desenvolverse en los entornos virtuales y manejar de una forma sencilla las herramientas más eficaces.

El curso lo dirige Beatriz de la Riva, doctora en pedagogía, profesora en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense y directora de Formación en la Nube con una dilatada experiencia en la formación del profesorado y en los entornos virtuales. Para de La Riva “esta formación es un apoyo para orientar a los docentes en el establecimiento de un mapa de herramientas y aplicaciones que virtualicen completamente su aula. Se trata de encontrar la tecnología apropiada que yo necesito y que se adapta a mi sistema de enseñanza, teniendo en cuenta las posibilidades de las que dispongo. Es una ayuda para realizar una criba que, a veces, puede resultar muy complicada”.

Víctor Núñez, director de SchoolMarket, destaca la importancia de este tipo de cursos pues uno de los puntos débiles de los centros durante el confinamiento “ha sido la escasa formación del profesorado para manejarse en entornos virtuales de enseñanza para los que nadie los había preparado”.

Herramientas sencillas y acompañamiento a las familias

El programa incluye 3 módulos de 2 horas cada uno: Pedagogía y virtualización, Tecnología y Homeschooling para familias. Además, incluye un ejercicio práctico de autoevaluación. El último módulo pretende acompañar a las familias en el proceso de educación pues como señala Beatriz de la Riva "por muy grande que sea el esfuerzo docente y muy tecnológico que sea un centro, si la familia no acompaña, el estudiante no aprende".

Solicitar información

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.