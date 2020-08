Fundación United Way y la Asociación Creática impulsan en Madrid Techno Camps para evitar el abandono escolar de cara a septiembre Comunicae

martes, 25 de agosto de 2020, 10:36 h (CET) La Fundación United Way y la Asociación Creática están desarrollando Techno Camps, una innovadora actividad organizada para evitar que los jóvenes en riesgo de exclusión social abandonen los estudios este próximo mes de septiembre, un riesgo indudable que se ve agravado por la crisis del Covid-19 Estos campamentos tecnológicos están centrados en actividades tecnológicas y dirigidos a estudiantes de entre 9 y 17 años con dificultades de aprendizaje generalizadas, sin duda alumnos con mayores posibilidades de abandono escolar tras el singular año académico que se ha vivido. La desconexión desde marzo del entorno educativo producida por la pandemia está produciendo un gran desajuste en los entornos educativos y este hecho se ve especialmente pronunciado en los chicos provenientes de entornos más vulnerables o que cuentan con escasos referentes en el hogar.

En la Comunidad de Madrid, la media de abandono escolar después de la edad obligatoria (16 años) es del 11,9% y el objetivo de los campamentos es reconectarles con el proceso de capacitación y motivarles a continuar en septiembre, utilizando en desarrollo de la creatividad y las habilidades transversales, con la tecnología como herramienta de trabajo, gracias a su naturaleza motivadora y lúdica.

Los Techno Camps refuerzan las habilidades y conocimientos aprendidos en la educación formal a través de medios tecnológicos atractivos, y hacen especial hincapié en los contenidos curriculares que se han dejado sin ver desde marzo para que, cuando regresen a la escuela en septiembre, no se queden atrás. El objetivo final del programa es poner en juego la capacidad creativa e innovadora de los niños y jóvenes para ayudarles a integrar el conocimiento y desarrollar habilidades transversales y habilidades blandas que faciliten su permanencia en la escuela.

Techno Camps se desarrolla a lo largo del mes de julio, durante tres semanas. Cada niño participará en 20 horas de taller, 4 horas por día, con actividades diseñadas para grupos de 15 participantes por semana. Los talleres se centran en la metodología de "aprender haciendo" y los temas principales serán robótica creativa, creadores: fabricación digital, Taller de drones: cómo hacerlos volar, inteligencia artificial y techie gymkana.

Espacio libre de COVID

Para el desarrollo de la actividad, los educadores garantizarán una serie de normas de higiene y seguridad, como la desinfección correcta de las instalaciones o la capacitación específica del personal para tomar precauciones extremas y prevenir el contagio del virus. Específicamente, se realizará la desinfección diaria del espacio con una máquina de ozono, será obligatoria la distancia de seguridad interpersonal, desinfección de equipos informáticos y materiales didácticos (robots, drones, equipos de protección personal, etc.) con radiación ultravioleta (UVC), equipo de protección individual para los participantes (viseras, gel hidroalcohólico).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.