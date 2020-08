Spotify se convierte en el proveedor exclusivo global de servicios de audio de League of Legends

Spotify anuncia hoy su primer acuerdo de colaboración de esports con Riot Games, creando un universo de audio único e ininterrumpido para millones de fans de League of Legends en todo el mundo



Spotify pasa a ser el primer proveedor exclusivo global de servicios de audio de League of Legends. Gracias a este acuerdo, los usuarios podrán disfrutar de:



Contenido exclusivo y original de podcast: Spotify desarrollará una serie de podcasts que se centrará en League of Legends, previstos para este año



Hub oficial de League of Legends: La música ya es importante en el mundo de League of Legends, pero Spotify da un paso más allá al crear un hub lleno de nueva música, podcasts y listas de reproducción inspiradas en la comunidad de jugadores, incluyendo las playlists “This is League of Legends” y “Official League of Legends”. Y muy pronto, más novedades



Momentos musicales únicos: Spotify ofrecerá a los fans contenidos tras las cámaras sobre la creación del himno de los Worlds, que se podrá escuchar en la plataforma. El esperado himno será la canción del héroe del año, lanzada con un vídeo musical hecho a medida e interpretado durante las ceremonias de apertura de los Campeonatos Mundiales



Este es solo el comienzo de un acuerdo de varios años. Spotify y Riot Games se comprometen a seguir trabajando juntos para crear experiencias de audio atractivas para los fans de la música, los podcasts y los videojuegos. ¡Y habrá mucho más!