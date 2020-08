Netflix desvela las primeras imágenes y póster oficial de La maldición de Bly Manor La nueva serie de Mike Flanagan llegará este otoño Redacción Siglo XXI

martes, 25 de agosto de 2020, 10:22 h (CET)

Netflix ha desvelado hoy las primeras imágenes y el póster oficial de La maldición de Bly Manor, la nueva serie de terror de Mike Flanagan que se estrenará a nivel mundial este otoño. Tras el éxito de La maldición de Hill House, esta nueva entrega de 9 episodios es una historia independiente de la anterior, un nuevo capítulo en la antología.



La maldición de Bly Manor está ambientada en los años 80, en Inglaterra. Tras la trágica muerte de una au pair, Henry Wingrave (Henry Thomas) contrata a una joven profesora americana (Victoria Pedretti) para cuidar de sus sobrinos huérfanos (Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth). Tendrá que trasladarse a vivir a la mansión Bly, donde viven los pequeños junto con el cocinero, Owen (Rahul Kohli), la jardinera, Jamie (Amelia Eve), y el ama de llaves, la señora

Grose (T’Nia Miller). Pero en esta mansión no todo es lo que parece y varios siglos de oscuros secretos esperan ser desenterrados en esta escalofriante historia de romance gótico… En Bly, morir no significa desaparecer.



Inspirada en las icónicas historias de Henry James, el reparto lo completan Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, y Tahirah Sharif. Mike Flanagan, Trevor Macy, Darryl Frank, Justin Falvey, y Diane Ademu-John son los productores ejecutivos.

