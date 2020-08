Los españoles volverán a practicar deporte en septiembre El 49% de los españoles tiene por hobby hacer deporte y 7 de cada 10 comparten contenido sobre su pasión en el entorno digital Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 25 de agosto de 2020, 10:18 h (CET) La práctica deportiva conlleva múltiples beneficios para la salud, tanto física como mental. Con la llegada de septiembre y el fin de las vacaciones, son muchos los españoles que retomarán sus hábitos de entrenamiento o se iniciarán en la práctica de ejercicio físico. Esto no sorprende en nuestro país, ya que el 49% de los españoles considera hacer deporte su hobby, según revela un estudio elaborado por Hubside en colaboración con IPSOS.



Durante este año, la práctica deportiva no ha parado de crecer. El 46% de los españoles descubrió durante el confinamiento que le gusta realizar deporte en casa, mientras que un 60% preveía iniciarse en la práctica regular de alguna actividad física tras la cuarentena según muestran los datos de otro estudio elaborado por Hubside en colaboración con IPSOS Digital. Y, para muchos de ellos, septiembre puede ser una ocasión perfecta a la hora de arrancar con el ejercicio físico.



Deporte en el entorno digital

De los españoles que eligen como afición el deporte, un 61% prefiere hacerlo en solitario, aunque a 7 de cada 10 les gusta compartir contenido en el entorno digital sobre el deporte que practican.



Una de las mejores alternativas a la hora de publicar este tipo de información es la creación de una página web. De hecho, el 37% de los españoles afirma tener un blog o querer crear uno. Además, de las personas que actualmente tienen una página personal, el 79% lo utiliza para compartir sus inquietudes y aficiones.



Compartir diferentes opciones para ponerse en forma después de las vacaciones de verano es más sencillo que nunca. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.