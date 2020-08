X aniversario desde que Boris Johnson reconoció a los iberoamericanos en los formularios El primer término incluye a todos los que provienen de los países al sur de EEUU y el segundo a todos aquellos donde los idiomas castellano, portugués o catalán son oficiales Isaac Bigio

martes, 25 de agosto de 2020, 10:09 h (CET) El 2 de septiembre del 2010 Boris Johnson organizó la primera y única recepción hecha ante embajadores y dirigentes comunitarios de habla española y portuguesa en el Pent-house del City Hall. En dicha oportunidad él, quien hacía dos años había llegado a ser el burgomaestre capitalino, sostuvo que él se considera el “primer alcalde latino americano e iberoamericano de Londres” pues sus padres lo concibieron en México y viajaron a Nueva York donde él nació en un hospital puertorriqueño.



Su principal anuncio fue declarar que de ahora en adelante se iba a crear una nueva categoría en los formularios étnicos para integrar a todos aquellos que vienen del mundo de habla española y lusa. Además, reconoció, abiertamente las gestiones de Isaac Bigio y la Alianza Iberoamericana de UK en lograr ello.



El 10 de septiembre fue oficialmente comunicada la creación de dicha casilla que hasta el día de hoy se llama “latinoamericano o iberoamericano”. El primer término incluye a todos los que provienen de los países al sur de EEUU y el segundo a todos aquellos donde los idiomas castellano, portugués o catalán son oficiales.



(En las fotos la carta del teniente alcalde Richard Barnes anunciando la nueva categoría y también copia de los formularios)



