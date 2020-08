Acción de los 80 en Miami en Hotline 2™ Este juego también se podrá encontrar en un ​casino con depósito mínimo Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

martes, 25 de agosto de 2020, 08:33 h (CET) El dúo luchador contra el crimen regresa en la próxima secuela del exitoso título de NetEnt Hotline con una fecha de lanzamiento fijada para el 24 de agosto de 2020. Siguiendo sus raíces, la tragamonedas de video no se aleja demasiado del original, pero trae muchas características nuevas y bonos.







Los detectives Quinn y Riviera están de nuevo investigando otro robo en una joyería en el soleado Miami. Pero las cosas se calientan cuando nos damos cuenta de que la bella Kitty Weiss está detrás del telón y esta vez, con un estampido.



Al igual que en el primer juego, la banda sonora es absolutamente sublime, encaja muy bien en un fondo colorido y carretes giratorios, brindando una nueva mirada retrospectiva mejorada a la vibra de los 80 con la que ya nos familiarizamos en el juego original.



La primera tragamonedas Hotline™ fue bien recibida por los jugadores, debido a la característica única de bono de tragamonedas en el juego que la hizo destacar de otros juegos de tragamonedas en ese momento. Este juego también se podrá encontrar en un casino con depósito mínimo.

Más detalles sobre esta tragamonedas

La acción de esta tragamonedas se lleva a cabo en un diseño de 5 carretes y 3 filas con 243 formas de ganar. Sin embargo, esto puede expandirse para convertirse en una cuadrícula de 3x6x6x6x3 con hasta 1944 formas de jugar dependiendo de las funciones activadas. La volatilidad aún está en un nivel medio y no hay cambios al respecto.



Al crear el juego, NetEnt se mantuvo en el núcleo de su predecesor, pero ciertamente hizo algunos cambios bastante interesantes. Hay un nuevo juego de carretes, un modificador aleatorio y una función de giro gratis diferente. Además, las líneas directas se han invertido en líneas verticales, eliminando la necesidad de activar de 1 a 3 líneas directas que vimos anteriormente.



La tragamonedas se juega con la apuesta base, con el carrete 3 como línea directa y dos niveles de apuesta de bono:



Apuesta doble: los carretes 3 y 4 se convierten en una línea directa y la apuesta se duplica

Apuesta triple: los carretes 2, 3 y 4 se convierten en líneas directas y la apuesta se triplica



Jugar con las líneas directas también alterará el valor de RTP del juego base. En consecuencia, esto dará como resultado un 94,51%, 95,35% o 96,05% con 1, 2 o 3 líneas directas activadas. Es un poco más bajo de lo que teníamos en la primera entrega, pero es un poco más alto que el promedio de la industria en 96.05%.



La característica principal de la línea directa es especialmente importante cuando agregamos los símbolos salvajes. Si un símbolo salvaje aparece en cualquiera de los 3 rodillos intermedios, lo sustituirá como de costumbre, pero si cae en la línea directa, se expande para darle un rodillo completamente salvaje. Conocida como la función Expanding Wild, que podría terminar con 3 carretes salvajes por giro.



Al aterrizar 3 esparcimientos de flamencos de neón en cualquier lugar en 2, 3 y 4, se activará la función de giros gratis, con 7 giros gratis otorgados.



Pero si deseas pasar directamente a la acción, puedes utilizar la opción de compra con bono. Donde por un precio de 20x, 40x o 60x, puedes jugar el bono con 1, 2 o 3 Hotlines activadas respectivamente.



Conclusión sobre Hotline 2™ El juego está bellamente diseñado y repleto de una banda sonora nostálgica, con una atmósfera retro, que en última instancia rinde homenaje al exitoso programa de televisión Miami Vice. Es una gran ventaja la oportunidad de poder jugar en un casino con depósito mínimo. Aunque no trae cambios importantes, los fanáticos del género y especialmente aquellos que amaron el primer juego estarán encantados con esta secuela.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.