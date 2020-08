Leon the Baker explica los beneficios de la proteína vegetal Comunicae

lunes, 24 de agosto de 2020, 11:12 h (CET) La proteína vegetal es un tipo de compuesto orgánico muy interesante por tener un bajo contenido en grasa y por ser rico en vitaminas, minerales y fibra. Es más fácil de digerir, proporciona antioxidantes y no contiene alérgenos como el gluten o la lactosa. Es un nutriente imprescindible para el correcto funcionamiento del organismo. Leon the Baker presenta su FIT BREAD rebanado, elaborado con proteína de guisante entre otros ingredientes que son un tesoro nutricional Las proteínas vegetales son imprescindibles para la regeneración celular, necesaria para mejorar el funcionamiento de órganos como el hígado o el aspecto de la piel.

Las fuentes de proteína vegetal contienen muy pocas grasas y además son grasas insaturadas, que protegen el sistema cardiovascular. También, contienen ácidos grasos esenciales como el omega 3 y 6, muy beneficiosos para el organismo. Los alimentos ricos en proteína animal, en cambio, suelen ser ricos en grasas saturadas.

Los alimentos ricos en proteína vegetal ayudan a controlar el colesterol y mantienen la flora intestinal saludable gracias a su alto contenido en fibra.

Las fuentes de proteína vegetal son ricas en vitaminas del grupo B, vitamina C y flavonoides, vitales, tanto para ayudar al organismo a utilizar grasas y proteínas de manera eficiente como para mantener la digestión, el corazón, la piel, las articulaciones y el sistema nervioso sanos.

Las proteínas son las responsables de fabricar los neurotransmisores, como la serotonina y la dopamina, que juegan un papel importante en el estado de ánimo y el apetito.

Los alimentos ricos en proteína de origen vegetal también son fuente de magnesio y calcio, cruciales para fortalecer los huesos y para una correcta transmisión de impulsos nerviosos y contracción muscular

La proteína vegetal es más fácil de digerir, así que es perfectas para personas con alergias o intolerancias alimenticias.

FIT BREAD de Leon The Baker

Pan de proteínas rebanado

Pan de proteínas perfecto para incorporarlo en dietas, con un 12% de proteína. Muy saciante y con mucho sabor. No contiene gluten ni lactosa y es el único pan que Leon the Baker rebana.

Ingredientes: almidón de tapioca, almidón de patata, harina de garbanzo, harina de lenteja, harina de teff, masa madre, proteína de guisante, semillas de lino, pipas de girasol, pipas de calabaza, huevo, agua, fibra, levadura y sal.

Peso: 470 gramos aprox.

PVP 4, 80 euros

¿Dónde encontrar a Leon the Baker?

Tienda Leon the Baker en C/Conde Duque, 19

28015, Madrid

Teléfono: 910822582

Tienda Leon the Baker en C/Jorge Juan, 72

28009, Madrid

Teléfono: 919294002

Tienda Leon the Baker en C/María de Guzmán, 30

28003, Madrid

Teléfono: 919423228

Tienda Leon the Baker en Paseo de Reina Cristina, 12

28014, Madrid

El Corte Inglés de Castellana en C/Paseo de la Castellana, 85

28046, Madrid

El Corte Inglés de Goya en C/ Goya, 87

28001, Madrid

Además, reparten sus panes recién horneados todos los días excepto domingos en más de 200 puntos de venta en toda España excepto en Islas Canarias. Se puede comprar a través de la web y recibirlo en 24-48 horas en casa (reparten en toda la Península excepto Islas Canarias).

