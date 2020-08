Marc Márquez, entre dos y tres meses de baja por la fractura de húmero La temporada, comprimida en cinco meses por la pandemia del coronavirus, finaliza el 22 de noviembre en Portugal y se presenta muy complicado que el piloto catalán pueda pelear el título Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 22 de agosto de 2020, 20:06 h (CET) El piloto español de MotoGP y vigente campeón del mundo, Marc Márquez, estará entre dos y tres meses de baja debido a la fractura del húmero del brazo derecho que sufrió hace unos días y podría perderse el resto de la temporada en función de cómo evolucione la lesión.



Márquez ha decidido "modificar el plan previsto de recuperación" después de haber estudiado y contrastado con "diferentes especialistas" sobre el alcance de la fractura en el húmero que padece desde el pasado 19 de julio, según explicó su equipo, el Repsol Honda.



"El objetivo tanto de Márquez como del equipo Repsol Honda es el de regresar a la competición cuando el brazo esté totalmente recuperado, y se estima que necesitará entre dos y tres meses antes de poder subirse de nuevo a su RC213V", indicó el equipo del campeón mundial.



"Honda no se marca un Gran Premio concreto para el regreso del actual campeón del mundo y seguirá informando sobre la evolución de su recuperación", sentencia el comunicado sobre el piloto de Cerverá.



Por su parte, Alberto Puig, mánager del equipo Repsol Honda, explicó que "el único plazo que existe" para la recuperación de Marc Márquez es cuando "esté recuperado al cien por cien de su lesión".



"No queremos precipitarnos. Cuando Marc se encuentre en condiciones de volver y competir como él sabe, entonces pensaremos en el siguiente objetivo", afirmó Puig en declaraciones facilitadas por Repsol.



La temporada, comprimida en cinco meses por la pandemia del coronavirus, finaliza el 22 de noviembre en Portugal y se presenta muy complicado que el piloto catalán pueda pelear el título. En el mejor de los casos quedarían cuatro o cincos grandes premios antes de que se terminara la campaña.



M 22/ago/20 20:42 h. Esperemos que se recupere pronto, fuerza Marc!

