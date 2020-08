Ha señalado Murga, Consejera de Sanidad de Gobierno Vasco, que, a propósito de recomendar que los niños no jueguen juntos, que "aunque la segunda ola de la epidemia no es comparable a la primera..." Se le debió escapar.



Me pregunto: con tantos "infectados" que tenemos, ¿por qué hay tan poca gente ingresada en las UCIs (20 ayer) en Euskadi?



Será que, como advertían algunos, el virus es artificial, se va haciendo viejito y perdiendo su poder patógeno. Lo decía incluso Montagnier, premio Nöbel y descubridor del virus del SIDA.



En otro orden, no se olviden si van al monte llevar al menos una mascarilla de repuesto, por si se les engancha en una rama y tal.

Aunque lo mejor es quedarse en casa (en Madrid superrecomendado) y por miedo a posicionarse frente al nuevo ordenamiento normativo, lavarse las manos en este tema..



Se están difundiendo estudios muy recientes que aseveran que los asintomáticos trasmiten el Covid-19, que como saben se contagia por vía respiratoria, y se dice eso en contra del conocimiento anterior acumulado que postulaba lo contrario.

Improvisación, miedo que parece no se corresponde con la situación real, inclusive en la época de mayor bonanza, los medios no dejaban de contarnos historias de terror, a propósito de una minoría minoritaria de casos.



Vamos, lo del rábano por las hojas... Y la cosa sigue.



Cuidense por tanto y hagan mucho caso a Margarita del Val, anunciadora oficial, parece ser, del Holocausto en medios.

Bill, coño: ¡te estás durmiendo con la vacuna! La población corre muy serio riesgo de no disminuir en ese 10% que tú aconsejabas hace unos poquines de años.