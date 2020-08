PINTORES NEJARA: Consejos para pintar la vivienda y pintar como un profesional Comunicae

viernes, 21 de agosto de 2020, 14:26 h (CET) Pintar la vivienda es una de las formas más fáciles y baratas de refrescar el aspecto de la vivienda. Además, la pintura en las viviendas es una de las reformas de bricolaje más populares y también es fácil Para saber y aprender a pintar una pared no se necesita un entrenamiento especializado y habilidades técnicas difíciles. Cualquiera puede ser capaz de pintar una vivienda, todo lo que se necesita es paciencia, práctica y seguir estos valiosos y útiles consejos, de hecho, tomar un enfoque demasiado simplista e improvisado puede convertir la simple pintura de una vivienda en un trabajo de pesadilla.

En este artículo se aportan estos valiosos consejos muy prácticos sobre cómo pintar una vivienda, para obtener como resultado un trabajo bien realizado como un profesional de Pintores Madrid.

¿Cómo elegir el color correcto para pintar la vivienda?

Si no se sabe cómo pintar una pared o toda la habitación, un primer punto de partida es evaluar el color de las principales piezas de mobiliario que están en la habitación.

Se pueden elegir dos o tres colores de pintura que mejor se adapten a los muebles para tener un conjunto inicial de colores.

En este punto se puede comprar tableros de muestra para colocar los colores elegidos; cuanto más grandes sean las superficies de prueba, más fácil será decidir si un color es adecuado para pintar las paredes o no.

Normalmente si se está indeciso sobre dos colores para pintar una pared. En este caso, se puede colocar los tableros de ejemplo uno delante del otro en secuencia para poder escoger el color de pintura ideal.

La preparación adecuada es esencial para pintar la vivienda

Muy a menudo, en lugar de saber perfectamente cómo pintar una pared, es aconsejable saber cómo preparar mejor la pared para ser pintada ya sea para pinturas de interiores o pintura para fachadas.

De hecho, en la pintura de la vivienda, esta es una fase descuidada o mal ejecutada. Mientras que, de hecho, en la pintura este es el paso más importante. De hecho, conocer perfectamente las mejores técnicas sobre cómo preparar y pintar las pared puede ser inútil si la pared está arruinada y tiene muchas imperfecciones.

Antes de pintar la vivienda, cada pared debe ser cepillada a la perfección para eliminar el polvo. Para ello, se puede usar un cepillo de cerdas duras.

Una vez que se ha limpiado la pared, es importante aplicar cinta de papel en los bordes y marcos de las ventanas y puertas antes de empezar a pintar la vivienda.

De hecho, los profesionales, antes de pintar la vivienda, siempre delimitan las secciones a pintar con cinta adhesiva de papel para evitar que se manche con áreas de otros colores o que necesiten otro tratamiento.

Mantener un borde de la pared húmeda cuando se pinta la vivienda

Unos de los errores que se debe evitar al pintar una vivienda ocurre cuando se forman rayas en las paredes debido a las capas de pintura acumulada. Esto sucede cuando se aplica una segunda capa de pintura al pintar la vivienda, que ya está parcialmente seca.

En un clima cálido y seco, las pinturas pueden empezar a secarse en menos de un minuto.

La clave para evitar este problema es mantener siempre un borde mojado cuando se pinta en vivienda. De esta manera, cada golpe del rodillo siempre golpea la parte húmeda antes de que pueda secarse. Se podrá pintar la vivienda fácilmente sin tener miedo de crear una acumulación de pintura.

Para pintar la vivienda y mantener siempre el borde mojado, se debe empezar a pintar cerca de una esquina y mover el rodillo a lo largo de toda la pared, moviéndolo un poco con cada trazo.

También es muy importante cuando se pinta la vivienda que el rodillo no se seque. Así que debes recargar con pintura a menudo y nunca esperar hasta que la pintura esté casi seca.

Mezclar la pintura en un gran cubo antes de empezar a pintar la vivienda

Todos los pintores profesionales saben que el color de la pintura se puede variar ligeramente de un bote de pintura a otro bote. Por eso es importante estimar con precisión la pintura que se necesita y se debe mezclar antes de empezar a pintar la vivienda.

Una vez que se haya estimado la cantidad de pintura que se necesita para pintar la vivienda o cualquier pared, se recomienda mezclar la pintura en cubos de plástico de 20 litros.

Si la pintura es demasiado, siempre se puede verter en botes una vez que se termine de pintar la vivienda.

Para trabajos grandes es aconsejable utilizar una variedad de rodillos que se inserte directamente en el cubo. De esta manera será mucho más fácil pintar la vivienda ya que se tendrá que insertar el rodillo en el cubo y luego enrollarlo sobre la malla hasta que deje de gotear.

En este punto se puede empezar a pintar la vivienda sin el miedo de ver aparecer diferentes tonos de color ya que es importante saber cómo pintar una pared en el orden correcto.

¿Cómo guardar los pinceles y rodillos para tenerlos listos para usar?

Pintar una vivienda puede llevar varios días de trabajo, por lo que es esencial cuidar los pinceles y rodillos que se usan para pintar la vivienda.

Sin embargo, limpiar los cepillos y rodillos después de un día de trabajo puede ser un poco tedioso.

Así que aquí tienes un pequeño truco para evitar este problema y mantener los cepillos y rodillos en perfectas condiciones, ahorrando un tiempo valioso.

Cuando se termine de pintar la vivienda, se puede retirar el exceso de pintura de los rodillos y pinceles, envolviéndolo en un papel plástico común de grado alimenticio. Si es necesario, también se puede usar varias capas, lo importante es tratar de sellarlas bien.

Una vez envueltos en plástico, guarda los rodillos y cepillos en la nevera para mantenerlos frescos.

Al día siguiente se puede empezar a pintar la vivienda de nuevo sin tener que lavar todas las herramientas cada vez que se vaya a utilizar. De hecho, este pequeño truco permitirá mantener la pintura fresca y no dejarla secar durante la noche.

Por supuesto, una vez finalizada el trabajo de pintar la vivienda, se debe lavar las herramientas con agua y jabón para que sean utilizables en el futuro.

Usar la protección adecuada para las salpicaduras de pintura

Incluso las personas más experimentadas pueden causar salpicaduras no deseadas y salpicaduras de pintura al pintar la vivienda.

De hecho, cuando pintas una vivienda, se debe prevenir estos efectos desagradables que tener que eliminar los rastros de pintura de la alfombra o del piso.

La mejor manera de proteger la vivienda es usar grandes hojas de lona o cajas de cartón. De hecho, gracias al grosor, el lienzo se debe mantener en el lugar más fácilmente.

Por otro lado, en el caso de las láminas de plástico, se tendrá que fijar con cinta adhesiva antes de empezar a pintar las paredes.

Otra ventaja del lienzo es que absorbe la pintura en lugar del plástico, que permanece húmedo y resbaladizo. De hecho, cuando se usa plástico, hay que tener mucho más cuidado si se usan escaleras para pintar la vivienda.

Sin embargo, no importa el material que se utilice, las grandes salpicaduras o rastros de pintura siempre deben ser eliminados lo antes posible.

Siempre se debe seguir un orden correcto cuando pintas una vivienda

Puede parecer obvio, pero es muy importante saber cómo pintar una pared o una habitación entera en el orden correcto.

La primera regla básica es pintar la vivienda aplicando la pintura de arriba a abajo. Después de terminar los bordes del techo y el zócalo con una brocha, es bueno extender la pintura con un rodillo desde el techo hasta el suelo.

Esta es una estrategia adoptada por pintores profesionales para corregir gradualmente cualquier error, como los ocasionales goteos y derrames, más fácilmente a medida que se procede de arriba a abajo.

De hecho, al invertir el orden, puede suceder que se manche una zona que ya está empezando a secarse.

En este caso no se puede volver a repasar ya que es más fácil dejar marcas y rayas de diferente color en la superficie.

Nunca se debe ahorrar en equipos de pintura para el hogar

Muy a menudo la mayor parte del presupuesto para la pintura de la vivienda se gasta en pintura pensando que una pintura de alta calidad significa automáticamente un trabajo bien hecho.

También es necesario tener pinceles y rodillos de alta calidad para pintar la vivienda como profesionales.

Los pinceles y rodillos de alta calidad garantizan una mejor difusión de la pintura y no se tendrá que perder el tiempo aplicando la pintura varias veces. Además, pintar la vivienda varias veces sobre la misma área puede causar grietas y diferentes tonos de color.

Otro error que se comete comúnmente en la pintura de viviendas es usar cinta adhesiva normal para sellar zócalos y accesorios.

El uso de este tipo de cinta adhesiva en la pintura se puede quitar la pintura cuando se quita o no proteger eficazmente contra el goteo. Por el contrario, las cintas de enmascarar especialmente diseñadas para pintar paredes aseguran un resultado profesional en cualquier pared.

Por último, se puede considerar la posibilidad de comprar una extensión de rodillo para que se pueda pintar las paredes sin tener que subir en escaleras.

Por un lado, la pintura moderna no requiere mucha presión y por otro lado, una extensión de rodillo permitirá pintar una gran área sin moverse, con un mínimo esfuerzo y sin cansar la espalda.

Esperar y crear las mejores condiciones para pintar la vivienda

Además de saber cómo pintar una pared, también es esencial saber cuándo es aconsejable hacerlo.

La primera regla es pintar sólo en superficies limpias y secas. Por supuesto, si el clima es húmedo, se puede cerrar todas las ventanas y operar un aire acondicionado o deshumidificador antes de empezar a pintar la vivienda.

Sin embargo, el consejo siempre válido es, si es posible, esperar las condiciones más favorables.

Pintar la vivienda en invierno, por ejemplo, no es recomendable tanto por la mayor dificultad para eliminar la humedad como porque, aunque las pinturas que se venden hoy en día tienen menos compuestos orgánicos volátiles (COV) y por lo tanto son menos dañinas, sigue siendo importante una buena ventilación en la zona de trabajo.

Además, mientras se trabaja, las ventanas se deben mantener abiertas para permitir un suministro constante de aire fresco, lo que ayuda a que la pintura se seque más rápidamente. Pero seguramente no siempre es fácil y posible hacer esto durante el invierno.

