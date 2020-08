Clip Studio Paint disponible para Galaxy

CLIP STUDIO PAINT para Galaxy, la aplicación de dibujo y pintura para artistas, ya disponible en las Galaxy Store de todo el mundo. Gratis durante los primeros seis meses Celsys anuncia el lanzamiento de “CLIP STUDIO PAINT para Galaxy”1, disponible internacionalmente para los dispositivos Samsung Galaxy a partir del 21 de agosto en la tienda Galaxy Store2.

CLIP STUDIO PAINT para Galaxy es una aplicación de ilustración, cómic, manga y animación que cuenta con las mismas funciones que las versiones para Windows, macOS, iPad y iPhone. Puedes usarla gratis durante 6 meses al descargarla desde Galaxy Store. Una vez que la promoción inicial gratuita finalice, podrás contratar un plan de uso mensual para dispositivos Galaxy/Windows/macOS/iPad/iPhone con el plan de pago para seguir disfrutando de la aplicación. CLIP STUDIO PAINT para Galaxy está preinstalada en las nuevas Galaxy Tab S7 y S7+, el primer dispositivo Android con CLIP STUDIO PAINT, para que los artistas puedan empezar a usar la app inmediatamente3. Los usuarios de smartphone pueden apuntarse a un plan o usar la aplicación durante una hora al día de forma gratuita sin plan.

Galaxy Store: https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore

Vídeo de demostración:https://youtu.be/LH5c4LzLGhs

La aplicación está totalmente optimizada para su uso con el S Pen de los dispositivos Galaxy, aprovechando características como la sensibilidad a la presión y los gestos (Air Actions). Los Gestos S Pen permiten cambiar rápidamente de herramienta con tan solo mover el lápiz y sin necesidad de tocar la pantalla. Estos gestos ayudan a ahorrar tiempo y a disfrutar de una experiencia de dibujo más fluida. Si no se posee un lápiz S Pen, puede conectarse una tableta gráfica Wacom Intuos o Wacom One.

CLIP STUDIO PAINT para Galaxy es también compatible con el mando para atajos desarrollado por Celsys, CLIP STUDIO TABMATE. CLIP STUDIO TABMATE puede utilizarse con los dispositivos Samsung Galaxy para realizar las operaciones más frecuentes pulsando un botón y que así los artistas puedan crear ilustraciones, cómics, mangas y animaciones en una postura mucho más cómoda.

Para celebrar el lanzamiento de CLIP STUDIO PAINT para Galaxy, celebraremos en septiembre un concurso internacional de ilustración.

Información sobre la app CLIP STUDIO PAINT para Galaxy

Nombre de la app :CLIP STUDIO PAINT para Galaxy

Precio

Disfruta de la edición EX durante seis meses gratis. Al finalizar la promoción, puede seguir utilizando la aplicación en su smartphone durante una hora al día gratis. Si quiere utilizar la aplicación en un dispositivo que no sea un smartphone, deberá contratar un plan de uso mensual.

Plan Sencillo (1 dispositivo Galaxy/Windows/macOS/iPad)

CLIP STUDIO PAINT PRO: 3,99 €/mes

CLIP STUDIO PAINT EX: 7,99 €/mes

Plan Doble (2 dispositivos Galaxy/Windows/macOS/iPad)

CLIP STUDIO PAINT PRO: 6,49 €/mes

CLIP STUDIO PAINT EX: 11,49 €/mes

Plan Premium (4 dispositivos Galaxy/Windows/macOS/iPad/iPhone)

CLIP STUDIO PAINT PRO: 7,99 €/mes

CLIP STUDIO PAINT EX: 12,99 €/mes

Plan Smartphone (1 dispositivo Galaxy/iPhone)

CLIP STUDIO PAINT PRO: 0,99 €/mes

CLIP STUDIO PAINT EX: 2,49 €/mes

El plan Smartphone está especialmente diseñado para los dispositivos no compatibles con la sensibilidad a la presión de lápices como el S Pen. Para aprovechar el modo Samsung DeX conectando al dispositivo una tableta Wacom One, por ejemplo, así como la sensibilidad a la presión del lápiz S Pen, es necesario contratar un plan distinto del plan Smartphone. Gracias a estas funciones, su experiencia de dibujo será igual que al trabajar en un PC o en una tableta.

Idiomas disponibles: español, inglés, francés, alemán, coreano, chino tradicional y japonés.

Sistemas operativos compatibles: Android 9, Android 10

Dispositivos compatibles: Dispositivos Galaxy

Lápiz con sensibilidad a la presión: Samsung S Pen

Funciones principales de CLIP STUDIO PAINT para Galaxy

CLIP STUDIO PAINT es una aplicación de dibujo para crear ilustraciones, cómics y animaciones. Actualmente está disponible para Windows, macOS, iPad y iPhone. Más de 8 millones de creadores4 de todo todo el mundo ya han utilizado el software. CLIP STUDIO PAINT, gracias a la naturalidad de sus trazos y la fluidez de la experiencia de dibujo, es la herramienta predilecta de todo tipo de artistas, desde principiantes del arte digital hasta dibujantes de cómics profesionales, pasando por ilustradores, animadores y diseñadores, además de utilizarse en universidades y centros educativos de todo el mundo.

Trazos profesionales

Puedes configurar la presión del lápiz y los ajustes de estabilización para trazar líneas suaves y naturales tal y como las imaginas. La aplicación incluye por defecto una amplia gama de herramientas personalizables como lápices, pinceles, plumillas, acuarelas y óleos. Las capas vectoriales también permiten modificar en cualquier momento las líneas trazadas.

Fluidez con Samsung Galaxy

Con el sistema de gestos del lápiz S Pen se puede acceder rápidamente a las herramientas más usadas y cambiar entre ellas mientras se dibuja. Es posible personalizar libremente los gestos S Pen para asignarles herramientas.

Más de 60 000 materiales

CLIP STUDIO ASSETS cuenta con más de 60 000 materiales publicados, desde pinceles y patrones hasta modelos 3D. Los usuarios también pueden subir y compartir sus propios materiales originales.

Herramientas para ayudar al artista

La aplicación incluye modelos humanos en 3D para usarlos como referencia. Existen todo tipo de poses preestablecidas y se pueden crear manualmente o incluso trasladar al lienzo las poses de fotografías reales hechas con Samsung Galaxy. También es posible usar funciones de inteligencia artificial para colorear automáticamente, extraer las líneas de fotografías o convertir las fotos en tramas.

Compatible con las tabletas gráficas Wacom Intuos y Wacom One

Si no se dispone de un lápiz S Pen, es posible conectar una tableta gráfica Wacom Intuos o Wacom One para usarla en la aplicación.

Guardado y acceso a datos

Es posible sincronizar los archivos con la nube al guardarlos para trabajar en ellos desde cualquier dispositivo. Por ejemplo, se puede trabajar con un smartphone estando fuera de casa y terminar con un PC o tableta al llegar a casa o al trabajo.

1 “CLIP STUDIO PAINT para Galaxy” es el nombre del producto exclusivamente en Galaxy Store.

2 Puede que en algunos países o regiones la aplicación no esté disponible o que la fecha en la que lo esté varíe.

3 La aplicación solo está preinstalada en Galaxy Tab S7 y S7+. Puede que en algunos países o regiones el dispositivo no tenga la aplicación preinstalada. En el resto de los dispositivos Galaxy, la app puede descargarse desde Galaxy Store a partir del 21 de agosto.

4 Se incluyen usuarios y descargas de la versión de prueba para iPad y iPhone.

