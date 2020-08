LQN Mantenimiento Informático: Ideas y consejos de mantenimiento del ordenador portátil este verano Comunicae

viernes, 21 de agosto de 2020, 14:01 h (CET) Durante los días de verano muchas personas se llevan el ordenador portátil consigo para mantenerse en contacto, consultar las noticias, ver películas, escuchar música etc, un sin fin de acciones que llevan a tener el ordenador fuera de su entorno normal, en la playa, en zonas de campo y montaña, y viajando en mochilas, bolsas de viaje, bolsas de playa etc... Es interesante atender a estos simples consejos para evitar que el ordenador se averíe durante estos días vacacionales Con este fin, este artículo describe cómo mantener su portátil con interesantes consejos ofrecidos por LQN Mantenimiento informático en Madrid.

Cuando el ordenador portátil esté encendido o cargándose, no debe colocarse en el regazo o en cualquier otra parte de su cuerpo durante mucho tiempo. El ordenador portátil genera calor durante el funcionamiento. El calor afectará a la actividad del sistema y a la carga de la batería.

El contacto con el cuerpo (incluso a través de la ropa) durante un período demasiado largo puede causar molestias o incluso quemaduras además no permite la correcta refrigeración del equipo con el consiguiente perjuicio.

Es importante proteger el ordenador de los líquidos, especialmente del agua (para evitar el riesgo de descargas eléctricas).

Una vez adquirido el ordenador portátil, los materiales de embalaje hay que mantenerlo fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia, que puede ocurrir si un niño juega con bolsas de plástico.

Importante proteger el ordenador portátil de cualquier equipo o periférico que genere un fuerte campo electromagnético (mayor de 13 cm o 5 pulgadas), como los teléfonos en uso, etc.

No se debe colocar el ordenador en lugares demasiado calientes o demasiado fríos (fuera del rango de 5 °C a 35 °C) para evitar entre otros detalles los innumerables problemas informáticos que el descuido puede acarrear.

Manejar el ordenador portátil con cuidado

Para mantenr un normal rendimiento del ordenador, no se debe colocar ningún objeto (incluido el papel) entre la pantalla y el teclado (o debajo) del ordenador portátil.

Es importante tener cuidado de no dejar caer, golpear, arañar, doblar, golpear, vibrar o empujar el ordenador, el monitor o el dispositivo externo, y no colocar ningún objeto pesado encima.

La pantalla de los ordenadores portátiles ha sido diseñada para abrirse y usar un poco más de 90° no conviene abrirlo mucho más allá para evitar holguras en el eje del ordenador y la pantalla.

Transporte y movimiento adecuados de los ordenadores portátiles

Antes de mover un ordenador portátil es interesante seguir estos sencillos consejos de seguridad, hay que asegurarse de retirar todos los medios, apagar los dispositivos conectados y desenchufar el cable de alimentación y otros cables para no arrastrar accidentalmente otros objetos.

Antes de mover el ordenador, hay que asegurarse de que está en modo de reposo o apagado. Esto evita que se dañe el disco duro y que se pierdan datos.

Cuando se mueva con un ordenador portátil mientras está funcionando, hay que mantenerlo desde abajo. No se debe sostener el ordenador portátil sólo por la pantalla.

Por favor, si se transporta el ordenador durante un viaje que sea en cajas o bolsas de alta calidad y a prueba de golpes. No se debe colocar el ordenador portátil en cajas o bolsas sobrecargadas con ropa u otros enseres.

Uso adecuado de los medios de almacenamiento y las unidades de disco

Si el equipo está equipado con unidades de CD, DVD o CD-RW/DVD-RW, no se debe tocar la superficie del disco ni el cabezal láser de la bandeja de discos.

Se debe cerrar la bandeja de discos después de escuchar el sonido que indica que el CD o DVD está en el centro del eje de la unidad.

Cuando se instalen discos duros, unidades de CD, DVD o CD-RW/DVD-RW, hay que seguir las instrucciones incluidas en el hardware y pulsar el dispositivo si es necesario.

Elección de las contraseñas

Es importante siempre y obviamente recordar la contraseña. Si se olvida la contraseña del administrador o de la unidad de disco duro, no se puede restablecer y es posible que se tenga que reemplazar la tarjeta del sistema o la unidad de disco duro. Elija una palabra y sustituya las vocales por números para no olvidarla nunca, por ejemplo: ORDENADOR = 0rd3n4d0r

Otros consejos importantes para que el ordenador sobreviva al verano 2020

El ordenador portátil puede estar equipado con una interfaz Ethernet y una interfaz de módem. Si es así, por favor, se debe conectar el cable de red a la interfaz correcta para evitar que se dañe la interfaz.

Registrar el ordenador en la dirección de registro de la garantía básica y recibir la última información técnica y actualizaciones de la marca.

El ordenador sólo puede ser desmontado o reparado por técnicos autorizados.

No se debe modificar el bloqueo de la diapositiva para mantener la pantalla abierta o cerrada. Además, no se debe cerrar con cinta adhesiva.

Cuando el adaptador de CA esté conectado, no se debe poner al revés se podría romper el enchufe del adaptador.

Se deben mantener los discos duros externos y extraíbles no utilizados, los disquetes, las unidades de CD, DVD y CD-RW/DVD-RW en los contenedores o embalajes adecuados.

Antes y después de instalar cualquier periférico o dispositivo como tarjetas de PC, tarjetas inteligentes, tarjetas de memoria (tarjetas SD, memorias USB), tarjetas de medios, módulos de memoria, tarjetas mini PCI, placas secundarias, tocar un escritorio de metal o cualquier objeto conectado a tierra para reducir la electricidad estática de su cuerpo. La electricidad estática puede dañar el dispositivo.

Ojalá que estos sencillos consejos hayan conseguido evitar accidentes y roturas en el ordenador portatil de alguien este año tecnológico 2020. Hasta pronto.

