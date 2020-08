Agencia de Viajes Aran Travel: Consejos de viaje que nadie se debe perder Comunicae

viernes, 21 de agosto de 2020, 14:09 h (CET) Muchas personas piensan que el viajar trata de caminar y disfrutar en un país nuevo, pero existen cosas que pueden complicar la ruta o la duración de la estancia Así que, si nunca se ha viajado antes, o si la idea es empezar a viajar con más frecuencia y conocer todas las ventajas, estos consejos de viajes se pueden ayudar a darte cuenta de las cosas que pueden salir mal y cómo arreglarlas.

Consejos de viaje basados en el tipo de viajero

Si se va a viajar solo, hay algunos riesgos que se debe tener en cuenta, si se va a viajar por motivos de negocios, no se debe tener accidentes que puedan causar pérdida de tiempo o de información, y si se piensa viajar con niños, se debe estar preparado para todo.

No se intenta asustar, porque viajar es una de las experiencias más gratificantes depende del destino a donde se piensa viajar. Sin embargo, también es posible perderse en un lugar donde, además de lo desconocido, hay peligros como, por ejemplo, robos de documentación como el pasaporte, la tarjeta de crédito, además de poder perder el vuelo, tener problemas en la aduana o enfermarse.

En resumen, todo esto puede suceder, pero estos eventos serán más fáciles de resolver si se informa y se toman las medidas con anticipación, así que, agencias de viajes Arantravel aporta una gran lista de consejos importantes que no sólo se ayudarán a sentirte más cómodo y seguro en la próxima aventura, sino también a ahorrar dinero y tener una experiencia más gratificante.

Consejos de viaje - Vuelos y aeropuertos

Reserva de vuelos

Reserva los vuelos con al menos 1 o 2 meses de antelación, dependiendo de si se viaja a nivel nacional o internacional.

Maletas

- Al hacer las maletas, las maletas rígidas protegen mejor el equipaje, pero son más pesadas, más gruesas y tienen menos espacio en el interior y, al no ser flexibles, son difíciles de encajar en el espacio disponible o en compartimentos estrechos.

- Las maletas blandas ofrecen menor protección para el equipaje contra los arañazos o golpes durante el viaje, pero son más ligeras, ofrecen más espacio utilizable y son lo suficientemente flexibles como para caber en compartimentos o espacios reducidos.

- Intenta siempre viajar con un equipaje de mano. No sólo evitará tener que esperar la maleta en el aeropuerto, sino que también ayudará a tener a mano la documentación como el pasaporte, dinero, móvil, tapones para los oídos, chicle, audífonos…

Fotos del equipaje

Si se tiene problemas con el equipaje, tener fotos del equipaje puede ayudar a facilitar las reclamaciones al seguro de viaje, si es necesario.

Seguridad

Copias de documentos

Es fundamental mantener copias de todos los documentos importantes. La idea es tenerlos siempre a mano y guardar los originales en un lugar seguro para evitar la pérdida o robo.

Tarjetas de crédito

Intenta siempre viajar con dos tarjetas de crédito y/o débito. Ten en cuenta que, si cancelas la tarjeta por pérdida o robo, no se podrá volver a utilizarla y podría haber problemas con el banco o sistema en el extranjero.

Dinero extra

Para planificar bien el viaje, se debe calcular cuánto dinero se gastará. Entonces, es una buena idea considerar tener una cantidad extra de dinero a mano en caso de emergencia, robos, o si algo inesperado sucede.

Vacunación

Algunos países requieren ciertas vacunas para entrar en el territorio. Y se sabe que es una cuestión delicada para muchos, pero si es un requisito legal, debe cumplirse.

Seguro de viaje

Este es uno de los mejores consejos cuando se planea viajar. Aunque es algo que nadie quiere usar, es muy importante si se necesita.

En caso de enfermedades, lesiones o algún tipo de accidente mientras se viaja, se debe tener en cuenta que se encuentra en un lugar desconocido y si es posible solo y si no tiene seguro de viaje, puede ser difícil obtener asistencia rápida, sin mencionar que la atención médica y/o el tratamiento pueden costar mucho dinero.

Sin embargo, el seguro de viaje no es sólo para emergencias médicas porque, si el vuelo se cancela y tiene que quedarse una noche más, o si las pertenencias son robadas, la maleta se pierde. Gracias al seguro de viaje se estaba cubierto y apoyado por al seguro, y si no tiene seguro de viaje, en comparación con todos los costes que se tiene que pagar en este tipo de situaciones. Como tal, se cree que es una de las mejores inversiones que se puede hacer.

Botiquín de primeros auxilios

Es importante tener siempre consigo un pequeño botiquín de primeros auxilios, especialmente si está se tomando medicamentos durante un largo período de tiempo o si tiene una condición médica repentina.

Además, especialmente si se viaja con niños, es una buena idea llevar artículos básicos como paracetamol, aspirina, antiácidos, tiritas...

Protector solar

Incluso si no se va a la playa, es importante usar protector solar si se va a estar expuesto al sol durante un largo período de tiempo al menos un protector de 50.

Si no se usa, no sólo se dañará la piel, sino que podrías quemarte con el sol y arruinar el viaje.

