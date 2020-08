Doris Group, AVEVA y Schneider Electric unen fuerzas para crear un Gemelo Digital Comunicae

viernes, 21 de agosto de 2020, 13:12 h (CET) Las tres organizaciones líderes han decidir unir su experiencia y soluciones para desarrollar un Gemelo Digital que aporte valor añadido a sus clientes y que les proporcione un soporte completo durante todo el ciclo de vida de sus activos. La nueva solución permitirá aumentará la seguridad, mejorará la trazabilidad, facilitará las operaciones en remoto y garantizará la producción a través de un Gemelo Digital que reflejará cada aspecto de los activos DORIS Group, empresa global de Ingeniería y gestión de proyectos del sector de la energía, Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, y AVEVA, líder global en software de ingeniería e industrial, han firmado una colaboración estratégica para desarrollar una tecnología de Gemelo Digital para el sector de los hidrocarburos. Con esta nueva solución, ayudarán a las empresas del sector a mejorar el rendimiento de sus activos, a incrementar su sostenibilidad y a maximizar el retorno de la inversión de los proyectos.

Las tres compañías combinarán sus soluciones para ofrecer a los clientes funcionalidades de ingeniería, un software para todo el ciclo de vida del activo y la especialización digital, con el objetivo de crear un completo Gemelo Digital que sirva como columna vertebral para mejorar el rendimiento del subsegmento de la exploración y producción de crudo y gas.

Así, la nueva solución permitirá poner en marcha nuevos activos de forma más rápida, gracias al uso de software basado en la nube, que mejora la colaboración e incrementa las eficiencias en la ingeniería. Además, aumentará la seguridad, permitiendo alcanzar mejores resultados de negocio; mejorará la trazabilidad mediante un único punto de verificación, facilitará las operaciones remotas y garantizará la producción a través de un Gemelo Digital en tiempo real completamente funcional, que reflejará todos los aspectos del activo operativo.

Asociarse para crear una única nueva solución que aborde los retos del cliente

Actualmente, los operadores del sector de los hidrocarburos se encuentran con muchas dificultades para digitalizarse debido a la falta de una oferta estructurada y de la gestión que necesitan. Además, afrontan otros retos, como grandes cantidades de información, de diferente tipo y fuente, que lleva, habitualmente, a disponer de datos imprecisos, con la dificultad que implica a la hora de organizarlos o de identificar tendencias.

En esta misma línea, el sector está sometido a grandes presiones a la hora de cuantificar, seguir y reducir tanto las emisiones de CO2 como la contaminación en general, lo que todavía puede ser más difícil si se cuenta solo con una monitorización limitada y sin un método establecido o una toma de decisiones basada en datos.

Juntos, DORIS, AVEVA y Schneider Electric ofrecerán a los operadores y propietarios del sector una solución estructurada digital y colaborativa para todo el ciclo de vida de sus proyectos, que les ayudará a abordar muchos de estos desafíos.

“Esta colaboración estratégica permitirá acelerar la creación de la estrategia de transformación digital,” afirma Christophe Debouvry, CEO de DORIS Group.

“Los líderes que impulsan la próxima ola de transformación se mueven rápidamente, por eso esta colaboración con Schneider Electric y DORIS Group es tan oportuna,” asegura Craig Hayman, CEO AVEVA. “Empezar un programa de digitalización nunca había sido más fácil: el acceso al cloud computing, la gran conectividad y la fusión de Edge y negocio combinada con analíticas y Machine Learning se traducen en la capacidad de impulsar digitalmente mejoras de productividad sin precedentes en la Industria.”

“Esta colaboración, a la que Schneider Electric aporta su experiencia tanto en energía como en eficiencia de procesos, está alineada con los objetivos de Digitalización y Transición Energética,” dice Christopher Dartnell, President Oil & Gas and Petrochemicals de Schneider Electric. “El objetivo es apoyar a los clientes que buscan adoptar un modelo de Gemelo Digital ofreciéndoles la experiencia para facilitar la transformación digital, que les permita incrementar el rendimiento de sus activos durante todo el ciclo de vida, garantizar la seguridad de sus operaciones y mejorar la sostenibilidad.”

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ladrones y okupas, consejos de seguridad para este verano por ACOPI CERRAJEROS La final mundial de Schneider Go Green acogerá a los mejores alumnos para exponer sus propuestas El Grupo DISA adquiere la energética portuguesa PRIO Qué móvil comprar, emerge como la mejor web de guías de compra online en España Embutidos España se consolida como líder en Europa de fabricación de lomo