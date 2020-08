Embutidos España se consolida como líder en Europa de fabricación de lomo Comunicae

viernes, 21 de agosto de 2020, 12:36 h (CET) El fabricante toledano, con 1 millón de kilos anuales en producción de lomo embuchado, se consolida como el mayor fabricante de este producto a nivel europeo El Servicio de Innovación en Productos de origen Animal (SiPA), de la Universidad de Extremadura, ha elaborado recientemente un estudio en el que se analizan los embutidos más representativos del mercado nacional español, para conocer los valores nutricionales reales de estos productos.

El SiPA ha analizado diferentes marcas de lomo, chorizo, fuet y salchichón para conocer mejor la composición nutricional exacta de los embutidos que se consumen en los hogares españoles. Los resultados obtenidos muestran que los cuatro productos, lomo, chorizo, fuet y salchichón, presentan un alto contenido en proteínas, selenio y vitamina B3, y son una fuente importante de zinc, lo cual es beneficioso para que el sistema inmunitario funcione apropiadamente.

Todos los productos analizados contienen además un alto contenido en fósforo, hierro, potasio y vitaminas, además de un bajo aporte calórico y alto porcentaje en agua. Sin embargo, el lomo curado es el que tiene mayores beneficios nutricionales, destacando su bajo aporte calórico (221 Kcal/100g) y su alto porcentaje de agua (47%) junto con un significativo aumento del nivel de proteínas (39%). Asimismo, destaca un balance saludable general de ácidos grasos saturados (2,4 g/100g) y monoinsaturados (5,8 g/100g).

Estos resultados convierten al lomo curado de cerdo de capa blanca en el embutido más nutritivo y completo del mercado, un producto cada vez más apreciado por el consumidor español a pesar de su mayor coste.

Embutidos España, mayor fabricante de lomo en Europa

España, cuarto país a nivel mundial en volumen de producción porcina, por detrás de China, EEUU y Alemania, presume de tener entre sus industrias al mayor fabricante de lomo embuchado a nivel europeo. La compañía toledana Embutidos España e Hijos, empresa familiar reconocida por su liderazgo en elaboración en España de embutidos de máxima calidad, es el primero en el ranking de productores de lomo de Europa, con 1 millón de kilogramos producidos al año.

Para Miguel Ángel España, director general de Embutidos España, “este estudio nos anima a continuar con nuestra apuesta por la producción de lomo de calidad en el futuro, ya que el consumidor demanda cada vez más productos con menor contenido en grasa. Además, las cifras no engañan y la evolución creciente en ventas de los últimos años, tanto de piezas completas como de loncheados, nos muestran que estamos muy bien posicionados para abastecer el mercado".

En la actualidad, el lomo que fabrica Embutidos España e Hijos se puede encontrar en diversos formatos, con el objetivo de alcanzar los diferentes tipos de público consumidores de este producto. Ibérico, de cebo, envasado en lonchas o por piezas, son solo algunas de las variedades que presenta la compañía en el mercado nacional e internacional.

El lomo es un producto de gran tradición en España, pero que no se ha conseguido exportar al resto del mundo, como pasa con otros productos del cerdo y, por tanto, prácticamente toda la producción anual se consume aquí.

