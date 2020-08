El uso de la firma electrónica reduce los costes de gestión de RRHH Comunicae

viernes, 21 de agosto de 2020, 12:00 h (CET) Entre las ventajas del uso de la firma electrónica los profesionales del sector destacan: la eficiencia, el ahorro y la satisfacción de los stakeholders. El ritmo de adopción de soluciones de firma electrónica se ha triplicado a causa del coronavirus Signaturit, empresa tecnológica española líder en servicios de confianza para la firma y entrega electrónica de documentos y la identificación de usuarios, ha constatado como la tendencia hacia la digitalización de procesos y operaciones se ha disparado tras la irrupción de la pandemia Covid-19, llegando a triplicarse el ritmo de adopción de soluciones de firma electrónica durante el periodo de confinamiento.

Pese a que la tendencia hacia la digitalización de procesos corporativos no es un fenómeno novedoso, el 64% de quienes han adoptado soluciones de firma electrónica como los ofrecidos por Signaturit, reconoce haberlo hecho a causa de la pandemia y el 93,3% prevé seguir utilizándola tras la vuelta a la nueva normalidad.

Quienes apuestan por la digitalización de sus empresas coinciden al destacar que uno de los departamentos que más pueden aprovechar las bondades de la tecnología como la que ofrece Signaturit es el de recursos humanos y resaltan que, entre las ventajas de la gestión digital de los RRHH, se encuentra la automatización de la gestión documental, que simplifica los flujos de trabajo y elimina los costes operativos que intervienen en los procesos repetitivos. La firma electrónica agiliza procesos como la entrega de nóminas, las autorizaciones de cuenta, las comunicaciones laborales, las condiciones del puesto de trabajo, los procedimientos legales, el registro de la jornada laboral diaria o los permisos de vacaciones, resultando en un ahorro de costes significativo para el departamento.

También la digitalización agiliza y facilita la trazabilidad de los procesos de contratación, ya sea de nuevos empleados o proveedores. Estos nuevos flujos crean una experiencia digital que es más rápida, más segura y con menos riesgos y asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente que posiciona a la empresa como una compañía moderna y puntera.

Por último, constituye una oportunidad para reforzar los valores corporativos y evidenciar el compromiso de la empresa con el medio ambiente: al eliminar el uso del papel se pueden mantener todos los contratos y la documentación en formato digital, quedando fácilmente accesibles para las partes implicadas.

Juan Zamora, CEO y cofundador de Signaturit, ha destacado que “el incremento del ritmo de adopción de las soluciones de firma electrónica es una buena noticia, pues acelera un proceso que ya estaba en marcha y que beneficia no solo a los empresarios de España, gracias al ahorro de costes, sino también al cuidado del medio ambiente, facilitando la transición hacia una economía limpia. Además, las herramientas de firma electrónica consiguen cambiar las dinámicas de trabajo de los equipos de recursos humanos, logrando que se deje de emplear tiempo en papeleo y se dedique a lo que de verdad importa: la gestión de las personas, incrementando así la productividad y rentabilidad de estos departamentos”.

