Million Dollar Vegan: 3 razones para pasarse a la leche vegetal

viernes, 21 de agosto de 2020, 11:52 h (CET) La organización internacional Million Dollar Vegan se suma a la campaña para fomentar el consumo de leches vegetales en la víspera del Día Mundial de la Leche Vegetal el 22 de agosto con el #NotMilkChallenge Las leches vegetales se han hecho un hueco en los lineales de todos los supermercados y en la cesta de la compra de muchos ciudadanos. Esta semana la ONG Million Dollar Vegan se suma al Día Mundial de la Leche Vegetal creado por Switch For Good y Plant-Based News, además de continuar con el trabajo de donaciones de comida gratis que comenzó a raíz de la crisis del coronavirus.

Desde MDV, en el marco de su última campaña “Quitemos las pandemias del menú”, están retando a la población en su web a darle una oportunidad al veganismo durante 31 días, que pasa también por dejar los productos lácteos y probar la amplia gama de margarinas, leches, quesos, helados y yogures que hay.

Motivaciones de salud, medioambientales y por los animales

¿Por qué cada vez más personas consumen leche vegetal? Por un lado, está la gente intolerante o alérgica que a lo largo de su vida pierden la lactasa, la enzima intestinal que permite digerir la lactosa. Por motivos de salud, dejan de consumir leche de vaca o de cabra.

Por otro lado, el grupo de la gente que conoce el impacto medioambiental de la industria ganadera y láctea en el mundo. El doctor Joseph Poore de la Universidad de Oxford estudió casi 40.000 granjas en 119 países, y llegó a la conclusión de que para producir un litro de leche de vaca se utilizan 10 veces más recursos que para producir un vaso de leche de avena.

Y por último, aquellas que renuncian al consumo de productos lácteos por motivos éticos. Las vacas sufren mucho durante su corta vida para producir y les quitan a las crías nada más nacer. Éstas no corren mayor suerte: si es hembra seguirá los pasos de su madre, si es macho será criado para carne o enviado al matadero al poco de nacer.

“En vísperas del día mundial de la leche vegetal el 22 de agosto, y como respuesta a la campaña de Got Milk Challenge de la industria láctea, creemos que ya era hora de educar a la gente acerca de los riesgos de salud asociados con el consumo de lácteos, desterrar mitos, mostrar nuestra gratitud sobre todas las deliciosas alternativas de leche y queso vegetal que hay, ¡y participar en #NOTmilkchallenge!”, dice la directora de la ONG Naomi Hallum.

Million Dollar Vegan es una ONG internacional que nació para crear conciencia sobre cómo la explotación y el consumo de animales provocan enfermedades zoonóticas y resistencia a los antibióticos, algo que constituye un riesgo global para el planeta y que afecta al medio ambiente, a los animales, y a la salud humana.

Para ayudar en la lucha contra el coronavirus, Million Dollar Vegan ha repartido más de 100.000$ durante esta pandemia en España, Reino Unido, Italia, Francia, Argentina, México, Brasil, India, Etiopía, Kenia, Líbano, Canadá y Estados Unidos. 197,300 menús veganos de forma gratuita a los profesionales de la salud y también a colectivos en situación de vulnerabilidad.

