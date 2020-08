El orgasmi de las manicuras a domicilio

Sí, el boom de la manicura hace tiempo que llegó y no solo se ha quedado sino que ahora se mete en las casas Desde hace unos años el volumen de salones de manicura ha ido creciendo, se encuentran todo tipo de salones y a todo tipo de precios. Todo esto ha permitido democratizar un sector que antes solo era visitado por una pocas mujeres y ahora a todas las mujeres les encanta llevar las manos y los pies hechos con una buena manicura o pedicura, o más bien, manipedi (vocabolo nuevo importado de países como Reino Unido pero originariamente desde Filipinas en 1972).

También es verdad que estar siempre divinas es complicado, el trabajo, el gym, los hijos, personas a cargo, etc. Encontrar el momento de coger hora, ir al centro de estética, esperar que ser atentida a veces se hace imposible.

¿Por qué tardan tanto en inventar la manicura a domicilio? Pues bien, todo llega.

Finalmente, ha llegado Orgasmi, es casi orgásmico ¿verdad? que vengan a casa a realizarte la manipedi de cada mes… "simplemente fabuloso" cómo comenta Laura, una de las clientas de orgamsi, "Tengo que decir que como madre de dos renacuajos me va perfecto no tener que dejarlos con alguien por tener que ir a un salón. Así que no tengo que olvidarme de sentirme sexy y arreglada por ser una mujer ocupada."

Orgasmi es una firma de dos jovenes catalanas que pensaron que "si todo lo podemos pedir a domicilio ¿por qué no una manicura?" Dicho y hecho. Orgasmi pone a disposición profesionales manicuristas precualificadas con clientas ocupadas, yendo a la puerta de sus casas.

Orgasmi se establece en Barcelona con el fin de ofrecer un servicio de belleza a domicilio con unos precios super democráticos para que el servicio de belleza deje de ser un lujo y pase a formar parte del dia a dia de clientes y clientas ocupados y ocupadas.

Con más de 20 profesionales precualificadas con altos estándares de calidad ofrecen servicio a las tre comarcas de Barcelonés, Vallès Occidental y Maresme. Orgasmi sigue ampliando ubicaciones para poder cubrir la actual demanda en la zona.

En Orgasmi se puede pedir cita de 8h de la maña hasta las 21h, incluso los domingos. Siempre con el obejtivo de ofrecer disponbilidad a las clientas y clientes con el fin de encontrar espacio en sus agendas.

Orgasmi, cómo firma pro mujer, quiere ayudar a las mamás a sentirse guapas, realizando el servicio de belleza en casa. Estas ya no tenien que dejar a sus hijos con alguien para ir a un salón.

