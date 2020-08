Purificadores de aire con tecnología HEPA y eliminación de malos olores Comunicae

viernes, 21 de agosto de 2020, 10:53 h (CET) E-sensorial, empresa reconocida en márketing olfativo, aromatización profesional, y soluciones para la eliminación de los malos olores, lanza los purificadores de aire diseñados específicamente para el mercado español. Con el lanzamiento de sus últimos productos, la compañía apunta a fortalecer su presencia y expandir su gama de purificadores de aire brindando las mejores soluciones para la calidad del aire en empresas y particulares E-sensorial ha lanzado una gama de purificadores de aire de alto rendimiento en España. Con precios de lanzamiento desde 120€ hasta 190€, sus purificadores de aire también tienen la función de eliminar los malos olores.

Sus purificadores de aire con eliminación de malos olores HE550, HE350 Y HE220, presumen de una limpieza inteligente del aire con tecnología dual. La combinación de filtros HEPA 13 como los que incorporan los aviones, y carbón activado, ayudan a eliminar partículas tan dañinas como bacterias, virus, polen, ácaros, y otras sustancias gaseosas como tolueno, etilbenceno y otros compuestos volátiles además de los malos olores.

Los virus se propagan por contacto cercano de persona a persona, especialmente cuando una persona infectada tose, exhala ó estornuda. Las partículas de virus quedan adheridas a pequeñas gotas de agua que flotan hasta que entran en contacto con otra superficie. El tiempo que las partículas de virus pueden sobrevivir en el aire y en las superficies depende de una variedad de factores, como el tipo de virus y la superficie en la que se posan, pero muchas pueden permanecer infecciosas durante varias horas.

La única manera de ayudar a eliminar las partículas del tamaño de un virus en el aire, es ventilar la estancia, y haciendo circular todo el volumen de aire en una habitación o espacio cerrado varias veces por hora para aumentar la probabilidad de que partículas de virus casi ingrávidas sean filtradas.

El sistema de purificación de 4 pasos del purificador de aire mantiene el aire puro. En primer lugar, el prefiltro extrae partículas de polvo más grandes, como el polen. En segundo lugar, su filtro HEPA 13 captura el polvo ultrafino, y hasta el 99,50% de las bacterias y virus del tamaño de 0.3 micrones, En tercer lugar, un filtro de carbón activado elimina el formaldehído, tolueno, etilbenceno y estireno y otros malos olores.

En cuatro lugar, como opcional, un ionizador atrapa las otras moléculas dañinas. La ionización convierte las moléculas tóxicas de virus y bacterias del aire en moléculas más pesadas que caen al suelo para posterior limpieza y eliminación total.

Pero lo que hace que sus purificadores sean únicos, es su alta capacidad para limpiar rápidamente el aire en estancias hasta 120m2 con un CADR desde 220 a 550 m3/h (volumen de limpieza del aire en metros cúbicos/hora), de los más altos del mercado, y la función de eliminación de malos olores, que garantiza una excepcional calidad del aire libre de patógenos y de malos olores como cañerías, wc, mascotas, comida, tabaco, humedad, etc..

En cuanto a las especificaciones, sus purificadores de aire se recomiendan para dimensiones de hasta 120 metros cuadrados y son especialmente indicados para espacios interiores como oficinas, locales con gran afluencia de público, ó particulares que dispongan de mascotas y/ó problemas de malos olores en sus casas.

Los filtros HEPA que incorpora, son reconocidos y probados para tratar el asma, las alergias y otros síntomas respiratorios, además de prevenir otras enfermedades respiratorias causadas por virus y bacterias.

Sus purificadores incluyen un prefiltro para partículas gruesas, un filtro HEPA 13 como los que incorporan los aviones, un filtro de carbón activado, filtro de iones, e ionizador que se puede apagar a elección del cliente.

También incluyen una función inteligente que ajusta automáticamente la velocidad de filtrado según la contaminación del aire. Mediante un sensor inteligente dual que detecta la calidad del aire en tiempo real, esta se muestra en el frontal del purificador mediante diferentes colores indicativos de la calidad del aire en cada momento.

Otro indicador de reemplazo del filtro, permite realizar un seguimiento de la vida útil del filtro para planificar su próxima compra de filtros. La duración de los filtros es de aproximadamente seis meses dependiendo del uso.

El modelo HE350 también puede fijarse a la pared, pudiendo manejarse sencillamente mediante WIFI descargándose una aplicación en el móvil.

Sus purificadores de aire están diseñados para ayudar a cada cliente a mejorar el aire de su empresa ó de su hogar. Uno de sus objetivos ha sido hacer que sus productos sean más accesibles, tanto en términos de experiencia de usuario superior como de asequibilidad. Cuando comenzaron a ofrecer sus purificadores de aire para empresas y particulares hace dos años, tenían muy claro que el aire limpio debería ser un derecho básico, no un lujo.

Precios y disponibilidad:

El modelo HE550 para estancias hasta 120m2, tiene un precio de lanzamiento de 190€ más Iva.

El modelo HE350 para estancias hasta 70m2, tiene un precio de lanzamiento de 150€ más Iva.

El modelo HE220 para estancias hasta 50m2, tiene un precio de lanzamiento de 120€ más Iva.

