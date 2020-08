Aromatherapy Associates, la firma favorita de Lady Di tiene ahora un gel descontracturante para el verano Comunicae

viernes, 21 de agosto de 2020, 10:00 h (CET) Es conocido que Lady Di no usaba fragancia como tal, sino un aceite de Aromatherapy Associates, cuya fragancia le daba confianza. Ahora, la firma amplifica los beneficios de la aromaterapia con un gel muscular que libera la tensión gracias a ingredientes como la pimienta negra Las tensiones musculares no tienden a desaparecer en vacaciones. "De hecho, se mantienen o aumentan. Aunque hay menos niveles de estrés, las conductas posturales son más inadecuadas.", explica Catalina Narváez, directora de educación de la firma Aromatherapy Associates, quien añade que, además: "los cambios de temperatura por la noche -al taparnos y destaparnos- con con los aires acondicionados, pueden influir negativamente en la producción de contracturas".



Teniendo esto en cuenta, cuidar la salud de los músculos parece materia necesaria durante todo el año. Para ello, resulta ideal estirar todas las mañanas con una misma rutina, se vaya o no a hacer ejercicio después. Esto ayudará a que el cuerpo responda mejor durante la jornada. Además, ante posibles tensiones, tanto para revertir como para prevenir, conviene tener siempre cerca un gel que ayuda a liberar la tensión muscular.



Aromatherapy Associates, una marca tradicionalmente afincada en el terreno de la aromaterapia, aprovecha la capacidad de sus mezclas para crear un gel que no solo aporta relajación mental, sino también física, así como frescura, algo perfecto con las olas de calor. La que fuera una de las firmas fetiche de la Princesa de Gales, mira a los problemas del presente y aporta un producto diseñado para afrontar los malestares más comunes en la actualidad.

El producto

Este gel es ya uno de los productos más vendidos de la marca londinense. Aromatherapy Associates De-Stress Muscle Gel Funciona mediante el cambio de temperatura que alcanza en los músculos, una sensación de frío-calor que se consigue gracias a los ingredientes naturales que lo componen.



De este modo, destacan la pimienta negra y el jengibre como piezas clave. "Ambos ingredientes trabajan en sinergia para producir la sensación de cambio de temperatura que tiene influencia directa en el destensamiento de los músculos del cuerpo, convirtiéndose en perfecto aliado de cualquier zona, como cuello, espalda o piernas.", confirma la experta.

Estos ingredientes se completan con otros que suman a esa función de revitalizar y, al mismo tiempo, aportar calma a los músculos corporales. Por ejemplo, tienen presencia la lavanda, el enebro, el romero o el pachuli. Todos ellos son ingredientes de origen natural, que forman una mágica blend, como denominan en aromaterapia, y que traspasa la teoría de los aceites esenciales para abarcar más áreas, como es el caso de este gel.

Cómo estirar

Aunque hay millones de ejercicios, algunos básicos que se deberían probar todas las mañanas son:



Estiramiento del trapecio

Llevaremos una mano flexionada al centro de la espalda de manera que la palma mire hacia fuera. Con la mano contraria, se ayudará a la cabeza a estirar hacia el lado contrario de la mano. Cuando se llegue al punto máximo de estiramiento, se aguantarán cinco segundos y se volverá a postura de forma ligera y suave. Se hará el mismo ejercicio con la mano contraria y se repetirá el conjunto 10 veces. Con este ejercicio se liberará tensión cervical y del trapecio, desde la zona cervical al área media de la espalda. .



Rotar el tronco en postura horizontal

Sobre una colchoneta o algo similar, que no sea ni demasiado duro ni demasiado blando, hay que tumbarse con las rodillas dobladas. Con el tronco en el suelo, se girarán las piernas hacia la izquierda hasta que notes un estiramiento en toda la zona del glúteo y lumbar, gesto que se repetirá hacia el otro lado, manteniendo el punto de estiramiento durante unos 10 segundos en 5-10 repeticiones. Con esto mejoraremos la zona media e inferior y se incrementará la movilidad.

Postura del niño

Para mejorar la musculatura baja de la espalda, se debe ponernos a cuatro patas con las piernas juntas, echando la cadera sobre sobre las pantorrillas, al tiempo que se extienden los brazos hacia adelante, parando en el punto que se note el máximo estiramiento. De nuevo se harán 5 repeticiones de 10 segundos.



Postura del gato

Un ejercicio que beneficiará no solo a la espalda, también al área abdominal. A cuatro patas, se curvará la espalda hacia el techo y se aguantará unos cinco segundos, para luego bajar abriendo el pecho como si se intentara mirar hacia el cielo, manteniendo el mismo tiempo. Se repetirá el ejercicio 10 veces.

Producto: Aromatherapy Associates De-Stress Muscle Gel: 38€. Purenichelab.com

