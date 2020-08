La cuarta temporada de The Crown se estrena el 15 de noviembre solo en Netflix La esperada serie contará con dos personajes históricos en su nueva entrega: la Princesa Diana y Margaret Thatcher Redacción Siglo XXI

viernes, 21 de agosto de 2020, 10:01 h (CET) Netflix ha confirmado hoy la fecha de estreno a nivel mundial de la cuarta temporada de The Crown el próximo 15 de noviembre de 2020.



Las actrices Emma Corrin (Pennyworth, Rompiendo las normas) y Gillian Anderson (Expediente X, Sex Education) interpretarán a la Princesa Diana y a Margaret Thatcher respectivamente. Ambas actrices se unen a un reparto estelar que repetirá en esta nueva entrega entre los que destacan Olivia Colman como La Reina Isabel II, Josh O'Connor como el Príncipe Carlos, Erin Doherty como la Princesa Ana, Marion Bailey como la Reina Madre o Emerald Fennell como

Camilla Parker Bowles entre muchos otros.



Sobre The Crown temporada 4

Se acerca el final de la década de 1970 y la Reina Isabel (Olivia Colman) y su familia se encuentran preocupados por salvaguardar la línea de sucesión, encontrando una pareja apropiada para el Príncipe Carlos (Josh O'Connor), que sigue soltero a los 30 años.



Durante este tiempo se empieza a sentir el impacto de la política divisoria introducida por la primera mujer Ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher (Gillian Anderson). Además, surgirán tensiones entre ella y la Reina que no harán más que empeorar a medida que conduce al país a la Guerra de las Malvinas, generando un conflicto dentro de la Commonwealth.



Dentro de toda esta vorágine, el romance del Príncipe Carlos con la joven Lady Diana Spencer es la historia de cuento de hadas que el pueblo británico necesita en este momento, pero, tras las puertas del palacio, la Familia Real Británica cada vez está más dividida.





