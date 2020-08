Cómo cuidar tu coche antes, durante y después de las vacaciones El 90% de los españoles pasarán las vacaciones en un lugar cercano, con lo que este año los desplazamientos en coche serán los protagonistas Redacción Siglo XXI

viernes, 21 de agosto de 2020, 09:48 h (CET) Este año se espera que una gran parte de los españoles se decidan por destinos cercanos, así se desprende de los datos del último barómetro del CEO, dónde el 90% de los encuestados afirmaron tener la intención de pasar las vacaciones en el país. Esto quiere decir que el coche va a tener un alto protagonismo, ya que se espera que los viajes de carretera tengan más relevancia que nunca.



Desde la red de talleres Speedy quieren avisar de la importancia de tener el coche a punto antes, durante y después de hacer un viaje largo, con estos seis consejos:



Revisa los niveles de los líquidos antes de emprender un viaje largo

Es muy importante tener en cuenta que hay cinco líquidos imprescindibles que deben tener siempre el nivel correcto, sobre todo cuando se tiene que emprender un viaje largo: Aceite del motor, refrigerante, limpiaparabrisas, frenos y dirección. Todos ellos, excepto el de dirección, se deben comprobar con el motor en frío y con el coche en horizontal. Si hay anomalías de nivel en el aceite, el refrigerante, los frenos o el líquido de dirección, es mejor llevar el coche a un taller.



Revisa la presión del aire de los neumáticos

Los neumáticos son el elemento de contacto que aguanta todo el peso del coche, y es importante tenerlos en el mejor de los estados si tu coche va a realizar kilómetros en la carretera. Aprovecha cuando llenes el depósito antes de salir de viaje para usar el equipo de aire y agua de la estación de servicio y no sólo le alargarás la vida a los neumáticos y a tu coche, sino que también podrás evitar accidentes.



Aparca el coche en la sombra siempre que puedas

El interior de un coche al sol puede llegar sin ningún problema hasta los 50-60˙C, dependiendo del color de la carrocería. Esta temperatura desgasta los plásticos y la tapicería. Así que siempre que sea posible, aparca el coche en la sombra. Si no hay ningún cobijo cerca, cubre el salpicadero con un cubre-parabrisas – los que tienen efecto espejo son los que van mejor – y el resto de las lunas del coche. Recordamos que dejar perros o niños dentro del coche sin supervisión en pleno sol y con las ventanillas cerradas puede tener consecuencias fatales y llegar a ser constitutivo de delito.



Intenta no apurar el carburante y quedarte en reserva

Si eres de los que intenta apurar hasta la última gota, que sepas que tu viaje puede acabar con el motor gripado. Desde hace tiempo los depósitos de los coches se fabrican en plástico por seguridad y no en metal, con lo que aunque no exista oxidación, también hay una cierta degradación del plástico si no se mantiene a nivel. Además, se está comprometiendo el correcto funcionamiento de la bomba de inyección y – aunque se tengan que cambiar periódicamente – también compromete los filtros del combustible.



Lava el coche a la vuelta

Después de un viaje uno siempre necesita una ducha, y tu coche también necesitará un buen lavado, tanto en el exterior como en el interior. La suciedad es un agente corrosivo para la pintura y la carrocería y se debe evitar la humedad en el interior, ya que puede causar la aparición de hongos y bacterias. Por el otro lado, el polvo acumulado suele resecar la tapicería del coche y dañar los plásticos



Consejo extra – Fíjate en el kilometraje de tu coche y lleva tu coche al taller antes de emprender un viaje largo

Es recomendable que los coches nuevos pasen una primera revisión entre los 10.000 y los 15.000 kms, la segunda revisión entre los 30.000 y los 35.000 kms y la tercera a partir de los 60.000, esto dependerá de lo indicado en el libro de mantenimiento del fabricante del automóvil. Antes de irte de viaje, calcula si con el recorrido de ida y vuelta tu coche entra en una de estas horquillas y llévalo al taller. De esta manera, si a tu coche le quedan unos 1.000 kms antes de entrar en estas horquillas, mejor llevarlo antes de salir y así ya sales con la revisión hecha, con tu vehículo a punto y con la mejor seguridad.

