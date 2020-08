PSG - Bayern, final esperada de la Champions

No hubo sorpresas en las semifinales franco-alemanas y el PSG y el Bayern de Múnich no dieron opción alguna al Leipzig y al Lyon, por lo que el domingo protagonizarán en Lisboa la esperada final de la Champions League de 2020.



Por un lado encontramos a uno de los nuevos ricos del panorama futbolístico, un PSG diseñado a base de talonario y que después de muchos años ha logrado hacerse un hueco entre los grandes para disputar su primera final de la Champions. Mil doscientos millones ha sido la inversión que ha necesitado Qatar Sports Investments desde su desembarco en la entidad francesa en octubre de 2011 para llegar a mirar a desafiar a los grandes del viejo continente.



Por el otro aparece un clásico del fútbol europeo, un Bayern que ya ha jugado diez finales de la máxima competición continental y que ha celebrado cinco títulos, igualando con el Barça como el cuarto equipo más laureado.



El martes fue el PSG el que sentenció al Leipzig, verdugo del Atlético. El encuentro del partido del Estadio da Luz no tuvo mucha historia, porque los de Tuchel ejercieron desde el primer minuto de buen grado su rol de favoritos y dominaron por completo al conjunto alemán. Encadenando una ocasión tras otra se presumía que el gol llegaría pronto y Marquinhos abrió la lata a los trece minutos. Con Neymar y Di María como destacados, el argentino, que además fue el asistente en el primer y en el tercer gol, amplió la renta de su equipo al filo del descanso.



Por si quedaba alguna duda, Bernat hizo que la última media hora no sirviera para mucho. Mbappé no ofreció su mejor versión, quizás reservándose para el trascendental choque del domingo, pero el equipo francés no lo necesitó por su aplastante superioridad.



Veinticuatro horas después se repitió la historia. Dio la sensación de que en el José Alvalade se proyectó la misma película que se había visto en Da Luz veinticuatro horas antes aunque con distintos actores. De nuevo un 3-0. De nuevo un gran equipo se enfrentaba a otro que había llegado a semifinales ‘de prestado’. Esta vez el Bayern esperaba con los colmillos afilados al Lyon. Y el conjunto francés se ilusionó durante algunos minutos. Porque los bávaros adelantaron líneas como ante el Barça y concedieron varias ocasiones.



Pero a los dieciocho minutos, un golazo de Gnabry encarriló la victoria para los de Flick. Y el mismo protagonista, nada más superar la media hora, marcó su noveno gol en nueve partidos de Champions. El Bayern comenzó a jugar a placer y pese a que el Lyon reaccionó en el segundo período y volvió a contar con opciones, el cuadro alemán selló el pase a la final con un cabezazo de Lewandowski.



