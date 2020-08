Descubre el nuevo Volkswagen que ha llegado a las Canarias El diseño del coche puede resultar muy atractivo para todos los gustos, consiguiendo un resultado coherente y armonioso Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de agosto de 2020, 08:28 h (CET)

Cuando se trata de coches, la marca Volkswagen siempre ha destacado por ofrecer modelos de gran potencia, funcionales y con diseños atractivos. Uno de esos modelos puede ser el Golf, el cual ha llegado a Canarias para ofrecer a todos los usuarios un vehículo único para conducir.



3 motivos para elegirlo

Una de las noticias más sonadas de los últimos días puede ser la llegada del Volkswagen Golf en Canarias, dado que este vehículo se ha convertido en uno de los más populares de la marca, gracias a todas las funcionalidades que ofrece a los conductores.



Si estás dudando en comprar este vehículo, te dejamos algunos motivos que pueden ayudarte a decantarte por este el VW Golf



Confort digital

Uno de los aspectos más destacados del coche puede ser su capacidad de adaptarse a tus gustos y necesidades para lograr el máximo confort. Posee la capacidad de activar de forma automática tu perfil de uso, esto le permite ajustar la posición del asiento así como su iluminación.



Ofrece una pantalla táctil en la que puedes realizar todos estos ajustes y acceder a varias opciones, como la navegación, multimedia, teléfono, entre otros. Incluso puede indicar los kilómetros recorridos, el velocímetro y hasta la hora.



Además, la pantalla ofrece una gran variedad de animaciones y gráficos de calidad, para así conseguir una experiencia más confortable.



También incluye un control de voz intuitivo con el que puedes utilizar diversas funciones, como usar el teléfono, aire acondicionado, la radio o su sistema de navegación, esto hace la conducción más sencilla y segura.



Diseño

El diseño del coche puede resultar muy atractivo para todos los gustos, consiguiendo un resultado coherente y armonioso.



Los faros LED del coche poseen un estilo de cuatro ojos y los tubos de escape se ocultan de forma delicada bajo el difusor trasero para conseguir un aspecto agradable y elegante.



Los faros LED poseen la función de antiniebla y pueden ser capaces de distribuir la luz para conseguir la mayor adaptación durante el tráfico.



En su interior vas a encontrar un espacio bastante amplio y cómodo, una luz ambiental de varios tonos de colores para obtener así una iluminación adaptada a tus necesidades.



Puedes encontrarlos en varios colores, desde rojo, azul o amarillo, con un aspecto estéticamente atractivo y elegante.



Mecánica

Las opciones mecánicas del coche pueden ser muy variadas, desde gasolina, gas natural, híbridos enchufables, entre otros. Además, garantizan la disminución de las emisiones de CO₂ de hasta el 17%, por lo que conducirlo también beneficia al medio ambiente.



Dependiendo del modelo que hayas elegido, sea de gasolina, gas o diésel, los caballos de potencia pueden variar, siendo el más alto los modelos de diésel con unos 150 caballos de potencia.



De igual manera, los modelos eléctricos pueden llegar a este nivel combinando gasolina y tecnología micro-híbrida.

Una tecnología única

El modelo VW Golf 2020 incorpora en el coche tecnología moderna que lo convierte en una excelente opción dentro de la carretera.



El Golf se mantiene en constante conexión, lo que te permite acceder a diversas funciones muy útiles, así como a varias soluciones de movilidad entre los distintos coches, personas y el entorno, logrando de esta manera una mayor seguridad al momento de conducir.



Mediante la tecnología Car2X que utiliza el VW Golf, puedes conocer posibles congestiones e incluso emite advertencias sobre distintos peligros, para así reducir todos los riesgos posibles en carretera.



Gracias a esta tecnología se puede intercambiar toda esta información con otros coches que se encuentren dentro de un rango de 800 metros.



Incluso este modelo incorpora el asistente de voz de Amazon, Alexa, para que así puedas usar los comandos de voz para controlar distintos aspectos del coche.



