Historia y ventajas del autobús ​Los autobuses presentan una serie de ventajas sobre otros medios de transporte muy instaurados Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 21 de agosto de 2020, 08:13 h (CET) El autobús es hoy en día uno de los medios de transporte más utilizados en el mundo. El autobús es una manera muy útil y económica de fomentar la movilidad urbana e interurbana de la población. Es un medio de transporte necesario, sobre todo, para aquellas personas que no cuentan con vehículo propio y, especialmente, para aquellos que viven en ciudades que no disponen de una red de metro.



En la actualidad convivimos con naturalidad con los autobuses y los hay de muy diferentes tipos: minibuses, microbuses, autobuses de dos pisos… pero este vehículo ha cambiado mucho a lo largo de la historia gracias al esfuerzo de sus fabricantes; autobuses de vendedores europeos, norteamericanos, asiáticos… ruedan por las carreteras de todo el mundo.



La evolución del autobús a través de los años

La necesidad del ser humano de desplazarse de un sitio a otro viene de siglos atrás. Ese afán por dar solución al problema de la movilidad hizo que apareciesen con anterioridad al autobús otros medios de transporte que han sido, en cierta manera, precursores del autocar, como el tranvía, los coches de caballos o las diligencias. Por ejemplo, a principios del siglo XIX, ciudades como París o Londres contaban con un sistema general de transporte público de carruajes tirados por caballos.



En 1831 Walter Hancock desarrolló un vehículo propulsado por un motor de vapor con capacidad para 10 personas. Este avance, unido a la invención del coche en 1886, fue fundamental para que el 18 de marzo 1895 tuviese lugar el primer viaje en un autobús impulsado por un motor de gasolina entre las localidades alemanas de Netphen y Deuz. Este fue el primero de los autobuses Mercedes, una marca muy ligada al comienzo de la automoción.



A principios de 1951 apareció el bus 0 6600 H, un modelo que ha marcado un antes y un después en la historia de los autocares. Los autobuses de la actualidad siguen manteniendo la idea y el diseño de este modelo: una mezcla de carrocería con cabina avanzada y motor trasero que permite un mayor número de plazas y un mejor aprovechamiento del espacio.



Ventajas del autobús

Los autobuses presentan una serie de ventajas sobre otros medios de transporte muy instaurados:



Precio: el autocar es el medio de transporte más barato de todos tanto para trayectos cortos como para largos.

Gran capacidad: el número de plazas disponibles es muy elevado y no suele haber problemas para encontrar plaza o para subir a un autobús urbano, incluso en hora punta.



Comodidad: usar el autobús es muy cómodo. Te subes, te sientas y esperas a llegar a tu destino. Durante el viaje puedes aprovechar para hacer otras cosas útiles como leer un libro.



Evita problemas de aparcamiento: los viajes en autobús te ahorran el suplicio de tener que buscar aparcamiento, una tarea cada vez más complicada en las ciudades.



Planificación: al contar con horarios estipulados, es muy fácil planificar cuándo viajar. En el caso de los autobuses urbanos, la frecuencia de paso suele ser muy alta por lo que apenas hay que esperar para tomar un autocar.



Menor masificación: si los usuarios de coches cogen el bus, se contribuye a que haya una menor presencia de automóviles en la carretera, por lo que mejora la fluidez del tráfico en las ciudades. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.