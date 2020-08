Por qué someterse al injerto capilar en España en lugar de salir al extranjero, según Castellana Clinic Comunicae

jueves, 20 de agosto de 2020, 14:28 h (CET) Las llamativas ofertas low cost procedentes de centros situados en el extranjero han hecho que en los últimos años muchas personas dispuestas a someterse a un trasplante capilar cogieran un avión para ello pero, poco a poco, la amplia oferta que ha surgido en España ha sido clave para que le hayan ganado terreno a esta alternativa foránea, según sostienen los expertos de Castellana Clinic La oferta de clínicas especializadas en injerto capilar en Madrid, así como en muchas otras ciudades de la geografía española, ha incrementado de forma notoria en los últimos años, hasta el punto de que los datos de salida a otros países para este cometido se ha estancado, gracias a la ingente calidad de estos servicios sustentados por médicos profesionales altamente cualificados y experimentados en estos tratamientos, además de personal auxiliar de excelencia y un equipamiento de última generación.

El doble de pacientes en España que el pasado año

Los datos que ofrecen los expertos en esta especialidad han demostrado esta tendencia al alza con datos de 2019 que doblan las cifras del año anterior.

Estos han sido los mejores índices para los centros españoles, quedando clara que la preferencia por quedarse en este país en lugar de desplazarse a otras naciones ha alcanzado sus mejores resultados históricos en este período.

Mayor oferta de centros, precios más bajos

Además de la proliferación de centros especializados, otra de las causas de estas alentadoras cifras son los precios, que ya se han estabilizado mejorando la oferta de años anteriores sin llegar al nivel de los paquetes baratos de otros países, como Turquía, ya que como en Castellana Clinic la cirugía la sigue realizando el cirujano de principio a fin.

La equiparación de tarifas ha sido decisiva para que la balanza, poco a poco, se vaya decantando hacia las ofertas nacionales, además de la comodidad del paciente, que no debe desplazarse fuera del país o la fluidez en la comunicación con el especialista, ya que no se necesita traductor para ello.

El injerto no es solo para hombres

La creencia más extendida del público de este tipo de intervenciones se relaciona con el colectivo masculino, aunque los expertos insisten en que se trata de una técnica a la que recurren cada vez más mujeres en busca de una solución definitiva a sus problemas de alopecia.

Castellana Clinic es una institución de referencia en la medicina capilar, contando con los recursos humanos y materiales más avanzados del sector para ofrecer un servicio de calidad.

