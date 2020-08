Indie Campers anuncia el lanzamiento de su nuevo marketplace de alquiler de autocaravanas Comunicae

jueves, 20 de agosto de 2020, 13:24 h (CET) Según los datos, los vehículos privados no se utilizan durante el 95% de su vida El mercado de alquiler de autocaravanas está en auge, y se considera una de las vacaciones más seguras del verano en toda Europa. Como el alquiler de autocaravanas sigue aumentando en España, Indie Campers anuncia el lanzamiento de una nueva plataforma de alquiler de autocaravanas, fusionando su propia flota con vehículos de propietarios privados.

Aumentando las opciones de viaje a través de Europa. Los alquileres de caravanas en España se han registrado a pleno rendimiento. En consecuencia, Indie Campers, una de las plataformas líderes de alquiler de autocaravanas y furgonetas camper en España y Europa, registró en julio de este año un crecimiento del 150% en las reservas nacionales de España en comparación con el mismo periodo del año pasado, y están casi totalmente reservadas para el resto del verano.

En consecuencia, Indie Campers anuncia ahora el lanzamiento de su nuevo marketplace como un intento de salvar la brecha entre la oferta y la demanda actual de opciones de viaje seguras y sostenibles. La plataforma incluirá tanto la flota propia de la empresa, de más de 1.200 autocaravanas, como opciones de propietarios privados y otros profesionales. Las plataformas de alquiler de autocaravanas entre particulares no son nuevas en Europa, ya que empresas como Camptoo, Goboony and Yescapa ya ofrecen el servicio.

Sin embargo, Indie Campers aporta innovación al sector en el sentido de que su oferta agregará la flota propia de la empresa con propietarios privados y profesionales, incluyendo la posibilidad de funcionamiento y gestión de extremo a extremo del proceso de alquiler de cada vehículo. "Dentro del cambiante panorama actual de los viajes, esta medida permite alinearnos aún más con las tendencias siempre emergentes de la economía de compartir, añadiendo a la oferta de experiencias de viaje flexibles, auténticas y sostenibles, y haciendo coincidir el creciente interés generalizado en adentrarse en la naturaleza y alejarse de las multitudes", dice Hugo Oliveira, el Director General de Indie Campers.

La compañía que recientemente fue clasificada como la segunda compañía de viajes de mayor crecimiento en Europa por el Financial Times (FT1000, 2020), ahora tiene como objetivo ofrecer un vehículo de acampada para cualquier ocasión y preferencia, desde pequeñas mini-vans hasta grandes autocaravanas. "Con este lanzamiento, la plataforma operará como un marketplace online. Al igual que Amazon, ofrecerá a los viajeros tanto vehículos de propietarios privados, como profesionales, y su propia y amplia flota en toda Europa. A partir de ahora, se posiciona como la plataforma totalmente integrada para los viajes por carretera, ofreciendo una amplia gama de alquileres con diferentes características y precios", comenta Hugo Oliveira.

Aprovecha al máximo la autocaravana

Según los datos, los vehículos privados no se utilizan durante el 95% de su vida (Fortune 2016). Al utilizar las autocaravanas existentes en el mercado, se pone en juego el paradigma de la economía circular, recurriendo a los recursos existentes mientras no se utilizan y permitiendo a los propietarios de autocaravanas y caravanas rentabilizar sus vehículos. Indie Campers estima que los propietarios de autocaravanas pueden ganar hasta un promedio de 20.000 euros al año en su nuevo marketplace.

En esta nueva plataforma, los propietarios de autocaravanas tendrán la oportunidad de beneficiarse de la base de clientes y la experiencia industrial de Indie Campers. La infraestructura logística y operativa de la empresa será una propuesta clave y única para los propietarios: "Al ofrecer a los propietarios privados acceso a la infraestructura y recursos, como almacenes, personal y sistemas tecnológicos, simplificamos el proceso de alquiler del propietario de una manera sin precedentes en este sector. Más que un marketplace normal, ofrecerá la opción de operar y gestionar plenamente el proceso de alquiler para los propietarios privados, desde la preparación del vehículo hasta la reunión con el cliente final y el almacenamiento de la furgoneta en cualquiera de sus locales en toda Europa", comenta Oliveira.

Indie Campers ha abierto muy recientemente para que los propietarios de caravanas y autocaravanas se inscriban en la pre-lista de sus vehículos. "En tan sólo unas semanas, ya hay casi 2.000 propietarios que se han inscrito para incluir sus caravanas en el marketplace, lo que ofrece una mayor confianza en la importancia de esta nueva plataforma para la comunidad de alquiler de caravanas", afirma el director general de la empresa.

Con el fin de facilitar a los propietarios de autocaravanas el alquiler de éstas, Indie Campers se ha asociado con compañías de seguros líderes en el sector en toda Europa, lo que permite a los propietarios de autocaravanas alquilar sus vehículos con seguridad y tranquilidad para mitigar el riesgo.

¿Cómo inscribirse? Los propietarios de caravanas y autocaravanas pueden inscribirse para que sus vehículos aparezcan en el mercado en https://indiecampers.es/alquilar-mi-autocaravana. El marketplace se pondrá en marcha a finales de 2020.

