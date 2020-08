Cómo reformar un local comercial en Zaragoza según reformaszaragoza.pro Comunicae

jueves, 20 de agosto de 2020, 10:56 h (CET) Cada vez son más numerosos los locales que sorprenden a sus clientes con una decoración muy cuidada y de calidad La reforma de locales comerciales es cada vez más demandada por aquellos empresarios y comerciantes que desean que su negocio tenga una imagen moderna y renovada, que refleje el espíritu de su marca. Una imagen cuidada para un negocio es totalmente esencial para lograr captar clientes y fidelizar al público. Por ello, todos aquellos empresarios que se estén planteando una reforma de su local deberían animarse a hacerlo y descubrir todas las ventajas que esta inversión les puede proporcionar en el trabajo.

En la actualidad, existen múltiples opciones de empresas de reformas en Zaragoza que le ayudarán a poner a punto su negocio en la capital aragonesa. Es importante escoger una empresa cualificada, formada por un equipo de profesionales en diferentes gremios que puedan ofrecerle una solución integral a la hora de reformar su negocio.

Las empresas de reformas cuentan entre su equipo con profesionales en la fontanería y electricidad. Los fontaneros acometen todo tipo de tareas relacionadas con las redes de agua. Se encargarán de su inspección a fondo para detectar posibles fugas en las cañerías que puedan provocar una humedad o inundación, y con ello perjudicar su nueva reforma. De encontrar estas averías, procederán a su reparación a la mayor brevedad para poder pasar a la siguiente fase del proyecto. Los electricistas se ocuparán de revisar la red eléctrica y de adaptar todos los sistemas de iluminación para que ofrezcan un rendimiento óptimo.

Otro de los gremios más importantes a la hora de acometer una reforma en un local comercial es el de la albañilería, encargado de realizar cualquier modificación en la estructura del edificio o construcción. Los albañiles se ocuparán de un amplio rango de tareas entre las cuales incluimos la revocación de paredes o el derribo de tabiques, entre otras.

Los pintores serán otros de los expertos implicados en una reforma integral. Se ocuparán de que todas las estancias del local estén adecuadas según la decoración que se le desee dar al inmueble. Los clientes pueden escoger entre una amplia variedad de colores y acabados, colocar baldosas, papel pintado... un gran rango de opciones para elegir. También se ocuparán de eliminar el gotelé, un recurso estilístico presente en inmuebles antiguos ya que antiguamente el uso del gotelé estaba muy extendido para disimular las imperfecciones de las paredes. Con la reforma de su local podrá aprovechar para alisar las paredes y dejarlas perfectas y listas para ser pintadas y decoradas.

Los interioristas tendrán sin duda uno de los papeles más esenciales cuando se realiza una reforma de un comercio. Escogerán la decoración del lugar no sin antes tener en cuenta la identidad corporativa de la marca. Por ejemplo, para un restaurante de comida vegetariana, lo más adecuado sería optar por tonos verdosos y utilizar madera en la decoración, y de esta forma reflejar a través del diseño de interiores el espíritu y valores de la empresa. Todo esto forma una parte fundamental del marketing psicológico y ayudará a reforzar el posicionamiento del comercio en su mercado.

Los interioristas se ocuparán de escoger la decoración del local, eligiendo el mobiliario necesario y los elementos decorativos. También podrán tomar decisiones sobre la iluminación (más suave, más cálida, más intensa, etc.) y sobre la cartelería, fundamental para promocionar diversos productos y ofertas entre otros aspectos. La rotulación es muy importante, tanto en el interior como en el exterior del local. El comercio deberá mostrar claramente el nombre de la marca para que los clientes puedan asociarlo fácilmente.

Por último, la decoración del escaparate será esencial para poder captar al mayor número de clientes posible. El experto en escaparatismo es un profesional de la decoración que se ocupará de renovar el escaparate y adecuarlo convenientemente para que este muestre diversos productos que se ofertan en el local, como puede ser el caso de los maniquíes en las tiendas de ropa. Los escaparates pueden convertirse en toda una obra de arte con la que se contribuirá a atraer al mayor número de clientes potenciales hacia dicho negocio, sea del tipo que sea.

