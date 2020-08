El futbolista que se convirtió en poeta Muchos jóvenes, tristemente, no saben aprovechar los formidables beneficios que nos ofrece esta fantástica era tecnológica, pero hay quienes sí Carlos Javier Jarquín

jueves, 20 de agosto de 2020, 09:19 h (CET) La vida y sus preciadas e indescriptibles estaciones: niñez, adolescencia, juventud y vejez. Todas son especiales, pero la juventud es la etapa donde la energía y fuerza física contagia de deleitable perfume. Hay que tener en cuenta que todo lo extraordinario, instantáneamente, tiene fin y que esta dorada fase no es la excepción. Si no sabemos valorarla y amarla, corremos el riesgo de convertir esa etapa de la vida en una pluralmente insignificante; si durante este mágico periodo somos indisciplinados e irresponsables, nunca podremos saborear el valor y el significado de esa irrepetible estadía terrenal. Quien en su juventud se da a la tarea de desperdiciar sus días de mayor esplendor y virtud, está destinado a vivir su vejez llena de lamentaciones.



Muchos jóvenes, tristemente, no saben aprovechar los formidables beneficios que nos ofrece esta fantástica era tecnológica, pero hay quienes sí. Honestamente, felicito a todos los jóvenes emprendedores que sin importar las circunstancias vividas están haciendo historia en lo que tanto adoran. Yordan Steven Arroyo Carvajal es un ejemplo de ello. Este admirable joven nació el 30 de octubre de 1995 en San Ramón de Alajuela, Costa Rica. Es escritor, poeta, filólogo, editor, fotógrafo, docente universitario, investigador académico y Presidente Nacional de la Unión Hispanomundial de Escritores (UHE) en Costa Rica, también ama traducir en griego y latín. Principalmente griego antiguo.



En el siguiente vídeo Yordan habla un poco de él y también lee un poema de su autoría:

Yordan comenzó a escribir poesía a los 8 años y lo hacía al estilo clásico, pues su habilidad para escribir en rimas es impresionante; pero cuando entró a la Universidad de Costa Rica a estudiar literatura, cambió su modelo de escritura. Por otro lado, su mayor pasión en la adolescencia fue el fútbol. Soñaba en convertirse en un gran futbolista y su mayor anhelo era jugar en la Liga Española.

Entre el 2012 y 2013 dejó la Universidad para entregarse de lleno al fútbol y cito: “Recuerdo que en el 2014 conocí a una muchacha que la primera vez que me llevó a su casa, la pregunta de su mamá fue ¿usted estudia? En aquel momento muchas voces corrieron por mi interior. Faltaban dos semanas para vencerse los procesos de matrícula de la UCR y decidí matricularme. Desde ese entonces mi vida cambió”. Hoy con gran simpatía narra esa anécdota, pero en su momento para él no fue nada fácil. De hecho, gracias a esa pregunta hoy sus lectores y amigos aplaudimos su deslumbrante trabajo literario.



Este exfutbolista se ha entregado al estudio con firme disciplina, amor, dedicación y pasión. Su excepcional entrega ha sido de elogio infinito. Aunque ha vivido humillaciones, desprecio e incontables traiciones, por nada del mundo esos obstáculos lo han detenido, al contrario, han sido fuente de inspiración. Es un visionario y desde muy temprano se ha propuesto trabajar fuertemente por materializar cada objetivo, cada meta. Siempre ha soñado con vivir en España, primero lo hizo pensando en el fútbol, después soñó con estudiar en España. En julio de este año, gracias a su tenacidad, ganó la “Beca Santander” para estudiar una maestría en Textos de la Antigüedad Clásica y su Pervivencia en la Universidad de Salamanca, España. Una de sus mayores metas es ser doctor en estudios antiguos.



Este poeta ha tenido el privilegio de conocer 18 países. Además, ha tenido la oportunidad de presentar investigaciones académicas en universidades de España, Cuba, México y Argentina. Aún no ha publicado libros, aunque parte de su trabajo literario ha sido publicado en antologías, periódicos y revistas nacionales e internacionales. Asimismo, ha sido galardonado con muchos premios nacionales e internacionales.

Actualmente Yordan se encuentra trabajando en un poemario propio relacionado con la pandemia. Sueña con publicarlo en una buena editorial y no lo ve lejos, pues el confinamiento se ha convertido para él en un espacio para escribir muchísimo desde sus adentros, sus mayores silencios le hablan a diario. Esto le ha permitido evitar ver lo más oscuro de los tiempos actuales que vivimos.



Cabe destacar que nuestra historia puede cambiar en un segundo por la presencia de una persona, una película, una frase, una mirada, una sonrisa, una pregunta, una respuesta, o un libro. A este literato, una pregunta le cambió su rumbo. Hoy desborda admiración y todos aquellos que en su momento se burlaron de él a sus espaldas, desde lejos, en total silencio, observan sus triunfos. Yordan Arroyo es un orgullo de su generación y de sus padres, familia, amigos, colegas, pero sobre todo, es para Costa Rica.



Hermano, con estas líneas, quiero felicitarte por todo lo maravilloso que has realizado en pro del arte y la cultura de esta bella Patria. Felicitarte por todos los logros que hoy has alcanzado. Aplaudo, sinceramente, tu gesto solidario y tu honorable entrega a promover e inspirar a jóvenes costarricenses. Tu calidez humana y espíritu emprendedor te han convertido en un triunfador por excelencia.

En este vídeo leo un poema de nuestro invitado:





