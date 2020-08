Paco Biosca, Jefe de los servicios médicos del Chelsea FC, recibe el alta en Policlínica Gipuzkoa

Paco Biosca (Lleida, 1953), Jefe de los Servicios Médicos del Chelsea FC ha viajado hasta Donostia para ser operado en Policlínica Gipuzkoa de una estenosis de canal por los traumatólogos Jaime Usabiaga y Alberto Hernández Paco Biosca (Lleida, 1953), Jefe de los Servicios Médicos del Chelsea FC ha viajado hasta Donostia para ser operado en Policlínica Gipuzkoa de una estenosis de canal por los traumatólogos Jaime Usabiaga y Alberto Hernández. La intervención se realizó la semana pasada y a los tres días el médico catalán y Jefe de los Servicios Médicos del Chelsea FC desde 2011 recibió el alta hospitalaria.

El propio Paco Biosca, según declaraba tras la intervención, explicaba que “tenía una estenosis de canal desde hace años que ha ido empeorando hasta resultarme difícil andar cien metros. Tenía además muchos dolores y tomaba una gran dosis de medicación en el último año y medio. Vine a San Sebastián y me hice unas infiltraciones que me mejoraban, pero al poco tiempo volvía a estar igual. Y ya decidió mi amigo Jaime Usabiaga indicarme que me operara. Me han realizado una liberación de los nervios del canal y una fijación. Y a los dos días de la operación, ya puedo andar y las expectativas son buenas. Es verdad que los resultados hay que valorarlos a los meses, pero también es verdad que cuando estás muy bien a las 48 horas te hace ser muy optimista de cara al futuro”.

Tras varios días en San Sebastián, Biosca ha vuelto a su trabajo con muy buen pronóstico, ya que ha podido empezar a andar varios kilómetros al día a los pocos días de la cirugía, dando largos paseos por la ciudad.

En palabras del catedrático de Traumatología Jaime Usabiaga, “esta patología es muy común y cada día lo es más debido a la longevidad de la población. Básicamente, el problema que plantea es que produce dificultad para caminar, y esta dificultad se presenta cada vez con distancias más cortas, además suele presentarse acompañada de dolor irradiado por las piernas”.

“Hoy en día -añade Jaime Usabiaga- es el tipo de intervención más frecuente en cirugía de la columna”.

Coincide con su colega Paco Biosca al afirmar que esta cirugía “si está bien indicada, ofrece una recuperación rápida y espectacular en la mayoría de los casos. Pero es importante -insiste Jaime Usabiaga- que la indicación esté bien sentada, porque es una cirugía de cierto riesgo, aunque hoy en día la tasa de buenos resultados es altísima”.

Y concluye Usabiaga: “cuando la cirugía está correctamente indicada, el resultado generalmente es muy bueno y la recuperación es rápida. Además, no requiere una rehabilitación larga y difícil, sólo caminar todo lo que puedan, por lo que la vuelta a la vida normal es muy rápida”.

