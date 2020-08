ReSound One, sonido único

Con el nuevo ReSound One, la marca danesa se mantiene a la cabeza de la industria en el desarrollo de tecnología en la ayuda auditiva que imita el funcionamiento natural del sentido del oído El 93% de los usuarios de audífonos tiene problemas para oír en ambientes ruidosos, y un 55% todavía confunde de donde proviene el sonido. Por lo tanto, la carrera tecnológica de la industria se centra en aproximarse al máximo al funcionamiento natural del sentido del oído.

En septiembre, llega ReSound One, el nuevo avance en el concepto de Biomímica de la firma danesa. ReSound One llega en dos segmentos de precio: Top, con ReSound One 9; y Avanzado, con ReSound One 7. Así, cada segmento cuenta con tres modelos, todos en formato RIE (Audífonos de Auricular en Oído) o ahora M&RIE (Micrófono y Auricular en el Oído), los primeros de la industria con esta novedosa tecnología. El más pequeño, con pila 312; el de pila 13, que es un poco más grande; mientras que el tercer modelo cuenta con batería de ión-Litio recargable.

ReSound One se comerciará en los distintos niveles de potencia: Low Power, Medium Power, High Power y Ultra Power, para cubrir cualquier pérdida auditiva, desde leves y moderadas, hasta severas.

Una de las principales novedades tecnológicas de ReSound One son sus nuevos auriculares de tipo MM, convirtiéndose ReSound de nuevo en pionero de una tecnología revolucionaria en la industria de la audiología. Precisamente por eso, este nuevo modelo de audífono tiene el sobrenombre de M&RIE (Microphone&Receiver into Ear) puesto que es el propio auricular el que incorpora un micrófono. De esta manera, cada audífono tiene tres micrófonos, para un sistema de seis, conjugando los de ambos oídos. Hasta ahora, en cualquier audífono RIE, los micrófonos se ubican fuera de la oreja. Consecuentemente, la ecualización de la audición que llevan a término no tiene en cuenta el efecto pinna el pabellón auricular, ni tampoco direccionalidad natural para la ubicación de la procedencia de la fuente sonora. Para imitar esta condición natural del oído, los audífonos deben incorporar algoritmos que compensaran el déficit.

Como ReSound One incorpora un micrófono dentro del oído, junto con el auricular, el usuario puede servirse del efecto pinna natural, como ocurre con los normoyentes, de la orientación direccional, de la reducción del efecto del ruido o del efecto viento, de su propio pabellón auricular, sin que sea necesaria la aplicación de algoritmos para imitarla. “La audición que proporciona ReSound One, siempre refiriéndonos a pérdidas moderadas, es más natural. Por eso la hemos llamado audición orgánica, porque es la que recoge el propio órgano auditivo”, explica Manuel Yuste, director de Producto de ReSound.

Además de esta innovación en el micrófono de los auriculares, ReSound One estrena mejoras en el sistema de direccionalidad del audífono. Con el nuevo modelo de la firma danesa llega la 'Direccionalidad Total' de ReSound. Hasta ahora, el sistema binaural de ReSound mantenía interconectados los audífonos para proporcionar un mejor sonido y localización espacial de la emisión al usuario. Sin embargo, los dos audífonos sólo se intercambiaban datos. Con este nuevo sistema, también se intercambian sonido, por radio de inducción magnética. Los focos direccionales para dar prioridad a la señal frontal son más selectivos y cerrados. Con ello, el usuario tiene más facilidad de localizar espacialmente el sonido y, consecuentemente, una mejor percepción de la conversación, eliminando el ruido ambiental.

Por otra parte, e igualmente hasta ahora, el mix direccional de Resound partía en dos el ancho frecuencial vector del entorno, de manera que las frecuencias más graves se trabajaban en modo direccional con preferencia al frente y los medios y agudos en modo omnidireccional. La nueva 'Direccionalidad Total' tiene hasta tres bandas direccionales, de manera que los graves se trabajan en omnidireccional, las medias en direccional para sonidos conversacionales, y las agudas en direccional hipercardioidal a partir de 5 KHz para preservar las señales espectrales monoaurales. “Así trabaja realmente el oído, y esa es la razón de estas mejoras, para que también los modos direccionales simulen mejor lo que hace nuestro sentido auditivo de manera natural. Ahora el usuario no se pierde ningún sonido y tiene una mayor localización sonora”, explica Yuste, abundando en el concepto de sonido orgánico inherente a ReSound One.

Por último, el nuevo Programa Ultrafocus, sirviéndose para ello del sistema de transmisión de sonido de un oído a otro, hace que, en situaciones muy ruidosas, el usuario pueda pasar a un modo direccional muy selectivo, que solo amplifica la voz frontal, de una manera más cerrada, gracias a que los audífonos comparten, por señal de radio de inducción magnética, el sonido que les llega en situaciones ruidosas.

También el diseño de ReSound One individualiza esta nueva ayuda auditiva de la marca danesa. Es totalmente nuevo. También estrena gama de colores. Para el modelo recargable hay dos formatos de cargador, el premium, apto para conectar a la corriente eléctrica, pero también para cargar de forma portátil gracias a su batería de ion-litio, y un cargador estándar, apto solo para la corriente eléctrica.

