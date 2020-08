Los balcones son los protagonistas del año 2020, según Muebles Industria

Con la expansión de la pandemia y el confinamiento los balcones y terrazas han conseguido un protagonismo y una importancia que antes no se les había dado. Además de ser un espacio para tomarse un respiro del teletrabajo también se ha convertido en una vía para socializar con los vecinos. Y no hay que olvidarse de ella Más de 40 países del mundo han mantenido cuarentena, lo que conlleva a 2900 millones de personas confinadas en el mundo. Es difícil ver como la vida de las personas han cambiado de forma tan repentina debido a esta situación mundial. Pero al igual que ha ocurrido desde siempre, las personas tienen una gran capacidad de adaptación. No cabe duda que a raíz de este problema muchas cosas van a cambiar en la vida de las personas y una de ellas va a ser la arquitectura, por ejemplo. Haber estado encerrados tanto tiempo y amenazados con volver a estarlo, son hechos que pueden condicionar muchos aspectos de la vida de las personas.

Aunque las personas ya pueden salir y hacer vida normal no hay que olvidarse de los balcones y las terrazas. Los balcones cobran importancia y aunque siempre se han modificado para ganar metros en la vivienda, ahora la tendencia apunta a lo contrario. La clave, si se tiene un balcón o una terraza con algunos metros es darles vida. Lo primero que hay que hacer es escoger el estilo que se le quiere dar al espacio, minimalista, festivo, zona chill out, romántico, natural, etc. Hay que elegir un estilo que vaya más o menos acorde a la casa y empezar a componer el espacio llenándolo con elementos útiles y a la vez atractivos.

Una forma de tener un rincón natural en casa es llenar el balcón o la terraza de plantas. Macetas que cuelgan, jardines verticales o incluso árboles diminutos. Todos dan color y vida al balcón. No obstante, los muebles también son muy importantes. Según el estilo que se escoja, se podrán elegir unos materiales u otros. Si el estilo del espacio es moderno, los muebles de metal son un acierto. Pero si se escoge un estilo chill out o natural, será más adecuado optar por muebles de madera rústica o vintage.

Sin embargo, sin importar los materiales que se escojan, no hay que olvidar que el balcón es un espacio pequeño y limitado, por lo que los muebles deberían ser plegables o apilables. La iluminación es muy importante. Si se va a pasar mucho tiempo en el balcón se necesitará hacer uso de una buena iluminación. Si el espacio es del estilo romántico se pueden poner farolillos colgados y conseguir una iluminación cálida, cómoda y sutil. En este caso no podrán faltar unas velas.

