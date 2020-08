La importancia de la transparencia en la industria P2P durante la crisis actual Comunicae

miércoles, 19 de agosto de 2020, 10:44 h (CET) La aparición del virus CoVid-19 y la crisis económica mundial resultante se están sintiendo fuertemente en todos los sectores financieros, y la industria Peer to Peer (P2P) no es una excepción. Con las plataformas en quiebra y los originadores de préstamos que se espera que empiecen a incumplir a medida que la crisis profundice, están surgiendo algunas cosas que pueden ser buenas para la industria a largo plazo Si se visitan los foros donde los inversores comparten sus opiniones y experiencias, un tema que se destaca por encima de los demás es la necesidad de transparencia de las plataformas P2P.

De acuerdo con Maxim Pashchenko, Fundador de Nibble, parte de IT Smart Finance: "Esperamos que la crisis eduque a los inversores tanto en los riesgos como en las oportunidades del mercado Peer to Peer y que traiga consigo una era más exigente en la que los potenciales inversores se vuelvan más reacios al riesgo y esperen más información de las plataformas".

"Aquellos negocios que están abiertos a publicar sus resultados financieros, especialmente en un formato de auditoría independiente, serán más atractivos para los inversores",

¿Qué pueden hacer las plataformas para lograr transparencia?

Regulación voluntaria

Los líderes de la industria y los inversores esperan ansiosamente la introducción de reglamentos de financiación colectiva en toda la UE. Еn marzo de 2018 la Comisión Europea presentó una propuesta de reglamento para los proveedores de servicios de crowdfunding como parte de su plan de acción Fintech.

La legislación propuesta buscará resolver el problema de las plataformas de crowdfunding que tienen que cumplir con diferentes regímenes reguladores basados en la legislación nacional, la propuesta de la Comisión sugiere la introducción de un régimen opcional de licencias de la UE, donde las plataformas deben seguir un solo conjunto de normas tanto en su mercado nacional como en los demás Estados miembros que no lo tienen. La idea es que esto provea a las plataformas de un mayor número de inversores, lo que a su vez, les permitirá escalar a través de las fronteras mucho más rápido que es posible en la actualidad.

El proceso ha sido lento y, entre tanto, los operadores que desean hacer negocios en varios países tienen que hacer frente a una serie de normas y reglamentos diferentes, lo que no sólo obstaculiza el crecimiento del sector sino que dificulta que los posibles inversores obtengan claridad sobre las normas a las que está sujeta una plataforma.

Mientras la industria espera la legislación, los inversores pueden asegurarse de que la plataforma que eligen se adhiera a normas como las de la lucha contra el blanqueo de dinero (AML) y que tenga una licencia de proveedor de crédito (CPL). También hay una variedad de organismos de la industria que, aunque son voluntarios, ayudan a hacer cumplir las normas de las buenas prácticas.

Transparencia financiera

Como regla general, si tienen problemas para determinar quién es el propietario y el gerente de una empresa mirando su sitio web, deben tomarlo como una señal de advertencia. Además, es vital comprobar si una plataforma publica sus resultados financieros anuales o trimestrales y si éstos son auditados de forma independiente. Seguir el crecimiento, ver las tendencias financieras y poder ver claramente cómo una empresa está invirtiendo sus ingresos puede dar al inversor una muy buena idea de si se trata de un negocio gestionado de manera responsable con planes a largo plazo o de un cobro rápido. Para ver un ejemplo de esta apertura financiera, pueden consultar la página de documentos de Nibble, donde encontrarán licencias, informes auditados, anexos y más.

Transparencia de la plataforma

Cuando eligen invertir su dinero en una plataforma P2P, ¿están seguros de que saben exactamente a quién le están prestando dinero? Puede parecer una pregunta estúpida, pero con la proliferación de originadores de préstamos en muchos países y continentes, no siempre es tan fácil saberlo, especialmente si se utiliza una función de autoinversión. Con el colapso de algunas plataformas en el pasado reciente, incluso se ha enterado que algunos originadores de préstamos ni siquiera existían, y fueron creados por los propietarios de las plataformas. Aunque hay algunos buenos originadores y plataformas responsables, puede ser una opción más segura invertir en una en la que la plataforma tenga su propia estructura de holding, lo que significa que también es propietaria y gestiona el negocio de préstamos al consumidor que está siendo financiado por los inversores.

Conclusión

A medida que el mercado P2P madure y las consecuencias de la actual crisis sanitaria mundial se hagan más claras, las plataformas de préstamos que dan un gran valor a la transparencia y la apertura serán las que sobrevivan y salgan más fuertes y preparadas para hacer frente al nuevo mundo financiero. Se espera que el P2P y el crowdlending desempeñen un papel vital en la recuperación económica de las pequeñas y medianas empresas en particular, y que proporcionen a las personas un salvavidas para volver a ponerse en pie financieramente. Para los inversores que eligen sabiamente durante esta época de crisis y se aseguran de que confían sus fondos a plataformas transparentes y bien gestionadas, las recompensas serán sustanciales.

Vídeos

What is Nibble?



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.