Tratamiento de la cicatriz en FisioSanté

martes, 18 de agosto de 2020, 15:08 h (CET) En este artículo se presentan los beneficios de la fisioterapia y la psicología sobre aquellas cicatrices postoperatorias que tanto preocupan. Gracias a clínica Fisiosanté, este tratamiento ha crecido bastante en los últimos años. Tanto en Pozuelo y en grandes ciudades como Sevilla y Zaragoza La cicatrización pasa por un proceso de reparación basado en el poder de regeneración tisular de la piel. Dependiendo de la profundidad de la lesión, las estructuras más profundas que la epidermis pueden verse afectadas. Los vasos sanguíneos, las terminaciones nerviosas, así como el colágeno y las fibras musculares pueden haber sido dañados o incluso destruidos. Por tanto, el cuerpo desencadena una reacción inflamatoria; la sangre se coagula para cerrar la herida; y se ponen en marcha ciertos mecanismos de protección para defender el cuerpo contra bacterias y microbios. Luego, se activa la fase de proliferación para llenar el vacío. Aparece un nuevo tejido de reemplazo (tejido de soporte) que será reemplazado por tejido cicatricial.

Desde hace mucho tiempo, las cicatrices en la cirugía no se le han dado una importancia adecuada. Siempre se ha visto desde un punto de vista médico, y no estético. Esto está cambiando en los últimos años. En los centros de estética de grandes ciudades como Barcelona, el botox ha sido el tratamiento estrella. Sin embargo, cada vez más hombres y mujeres se interesan por la mejora de sus cicatrices y las adherencias. En la mujer, la más demandada es la mejora de la cicatriz de cesárea o laparotomía uterina.

Clínica Fisiosanté en Pozuelo. Zaragoza y Sevilla, especialistas en este tratamiento

La fisioterapia en Pozuelo ayuda a mejorar las cicatrices de muchas maneras. La diatermia y el movimiento del tejido disminuye la tirantez y las molestias derivadas. Al final, una cicatriz que no se trabaja se inflama, se enrojece y molesta.

La cicatriz se construye mediante fibras de colágeno que endurecen la piel. El masaje en fisioterapia permite mejorar el movimiento de estas fibras duras y realinear de manera efectiva la cicatriz. Es muy importante entender que el tratamiento debe realizarse justo después de cualquier cirugía, sea estética o médica. Cuanto antes se mueva, la cicatriz quedará más suave y desapercibida.

Se sabe que en ciertos casos, una cicatriz puede producir gran estrés y ansiedad. No solo por el dolor, sino también por su apariencia y vistosidad. Es por eso que cuando es necesario, se combina el tratamiento con el apoyo de un psicólogo en la clínica de Sevilla. Al final, la combinación de cuerpo y mente y su propio equilibrio es esencial para la mejora de cualquier patología crónica.

Endermología, otra técnica novedosa en Fisiosanté

Originalmente, la endermología se desarrolló para tratar cicatrices, quemaduras y tejido muscular dañado. Esta técnica, diseñada y patentada. Consiste en utilizar dos rodillos motorizados independientes para simular un masaje al palpar y rodar. Para una mayor eficacia, se realiza una succión durante la sesión y permite a los rodillos amasar profundamente la piel.

Para practicar este método hay varios dispositivos médicos que solo pueden utilizar fisioterapeutas en Pozuelo y Zaragoza que hayan recibido formación. Al movilizar el tejido conectivo, se promueve la regresión de la fibrosis, incluso en áreas de difícil acceso.

En caso de cicatrices hipertróficas, el efecto drenante de la técnica permite devolver a los tejidos dañados una troficidad necesaria para una buena circulación. Este tratamiento permite un manejo temprano e indoloro de los tejidos, sin pellizcos ni tracciones incontroladas.

La cicatriz también puede afectar al músculo

Cuando la elasticidad del tejido se reduce, los músculos se mueven peor. Esto puede generar contracturas y lesiones más graves asociadas. Es muy común encontrar en estética problemas de espalda por la cicatriz de una abdominoplastia. Ciertas técnicas de tratamiento son muy utilizadas en la clínica de Sevilla y Zaragoza para romper el tejido cicatrizal. Por tanto, si se mejora la cicatriz, se mejora la elasticidad del músculo. La flexibilidad de la masa muscular es esencial para evitar posibles lesiones futuras.

¿Qué beneficios produce la fisioterapia sobre la cicatriz?

Los principales beneficios son:

- Mejora del dolor

- Amplitud de movimiento. Una cicatriz disminuye de forma evidente el movimiento del tejido.

- Mejora del aspecto visual.

- Mejor estado poroso de la piel. Consigue termoregular esa zona lesionada de manera más adecuada. De forma habitual, sobre todo en cicatrices grandes, esta zona cutánea suda con más facilidad que cualquier otra región corporal. Eso es por el mal estado poroso de esa región.

El tratamiento de fisioterapia en Zaragoza también aumenta la vasodilatación de la región dañada. Con ello el aporte mayor de sangre a la zona. Así se consigue una relajación de la rigidez y mayor recuperación por el aporte de nutrientes al tejido.

Grandes resultados en las clínicas de Pozuelo, Sevilla y Zaragoza.

El trabajo de la fisioterapia sobre cicatrices y tejidos permitirá obtener el resultado más funcional y estético posible. De esta forma se evita la instalación de complicaciones a nivel tisular.

La cicatriz aparecerá más discreta, menos roja y menos gruesa. También se observa una mejora en la elasticidad de la piel, un desprendimiento de adherencias, una liberación de rango de movimiento, sedación de cualquier dolor, una reducción del estado inflamatorio, así como una mejora en la circulación sanguínea y linfática. La acción de vascularización y desfibrosis de la tecnología supera las cicatrices más antiguas. También restaura la flexibilidad y movilidad de los tejidos.

