Josean Rodríguez, urólogo de Policlínica Gipuzkoa, explica tipos de incontinencia urinaria y su abordaje Comunicae

martes, 18 de agosto de 2020, 14:20 h (CET) En España afecta a un 24% de las mujeres, llegando a alcanzar el 50% en mujeres de edad avanzada La incontinencia urinaria es un problema mucho más común de lo que se puede pensar. En España afecta a un 24% de las mujeres, llegando a alcanzar el 50% en mujeres de edad avanzada, ya que la incontinencia urinaria presenta dos picos de incidencia: entre los 45 y los 54 años, y a partir de los 60, especialmente entre los 75 y los 84 años.

“Es importante diferenciar el tipo de incontinencia. Por un lado, la incontinencia del esfuerzo; cuando la orina se escapa al hacer un ejercicio físico, al toser o al hacer un movimiento. Por otro lado, la incontinencia de urgencia, que es la que aparece como unas ganas imperiosas de orinar” explica el Dr. Josean Rodríguez, urólogo de Policlínica Gipuzkoa.

En el primer caso, el tratamiento se reduce a los fármacos, pero en el segundo caso, el tratamiento es quirúrgico. “Antes era una cirugía más compleja, había que abrir la cavidad abdominal y esto conllevaba a unos ingresos más largos. Hoy en día, gracias a las mallas u orejales se ha simplificado mucho y es una cirugía que incluso se puede hacer con cirugía menor ambulatoria, o como mucho, con un solo día de ingreso” afirma el urólogo. Se trata de una cirugía mínimamente invasiva, con una incisión vaginal y dos inguinales que hacen que la recuperación sea mejor y más rápida.

La incontinencia urinaria repercute de forma significativa en la calidad de vida del que la sufre, condicionando su estilo de vida y comportamientos sociales. “Cada vez que corría para coger el autobús, tosía o me reía tenía pérdidas de orina. Llevaba 20 años así y decidí que no podía vivir toda la vida así” narra Maribel M., paciente intervenida mediante cirugía mínimamente invasiva por el Dr. Rodríguez. “Ahora puedo correr, puedo toser y puedo tirarme al suelo con los nietos sin problemas”, concluye.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el mayor grupo hospitalario de España y el tercero de Europa. Cuenta con más de 35.000 trabajadores en más de 120 centros sanitarios, entre los que se encuentran 45 hospitales que ofrecen 6.800 camas hospitalarias. Dispone de la tecnología más avanzada y de un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional. Entre sus centros, se encuentran el Centro Médico Teknon, Ruber Internacional, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Fundación Jiménez Díaz, Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital Universitario Dexeus, Policlínica de Gipuzkoa, etc.

El Grupo trabaja en la promoción de la docencia (ocho de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuenta con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando más de 1.600 proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.

Vídeos

Incontinencia Urinaria Femenina con el Dr. Josean Rodríguez



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.