7 consejos para sacar la mayor rentabilidad al alquiler turístico este año según Instituto de Valoraciones

martes, 18 de agosto de 2020, 13:21 h (CET) Para que un alojamiento destaque, los expertos de Instituto de Valoraciones recomiendan fijar precios acordes al mercado, primar el foco en la higiene y desinfección, ofrecer fotos profesionales de las viviendas o destacar las características más buscadas como piscinas, terrazas, espacios al aire libre y entornos naturales o tranquilos donde poder descansar Este verano está siendo un poco diferente, y es que, con la situación actual y la incertidumbre en todos los sentidos, este año la sociedad española prefiere viajar dentro del país, movilizándose en vehículos propios y primando la necesidad de descanso, relajación e incluso, la posibilidad de conciliar el teletrabajo con el disfrute. Según un estudio realizado por la Federación de Viviendas de uso Turístico (FEVITUR), un 45% de los encuestados tiene la intención de salir de su comunidad, un 37% escogerá destinos en costa y un 14 y 15% escogerá el turismo de interior y montaña, respectivamente.

Si bien es cierto que, a pesar de la apertura de fronteras, el turismo internacional este año no será igual que en años pasados. Debido al estado de alerta sanitaria mundial, algunos países han recomendado no viajar a España y llevar a cabo una cuarentena al regresar a su país de origen, hecho que ha acentuado la disminución en la afluencia de turismo internacional. Durante el mes de junio España recibió 204.926 turistas internacionales, lo que supone un 97,7% menos que el mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por el INE. Es por ello que el turismo nacional jugará un papel muy importante en el impulso de la economía.

Pese a estos datos los propietarios de viviendas de alquiler turístico, principalmente aquellos ubicados en zonas costeras o rurales, han comenzado a ver la luz tras los meses de confinamiento. De hecho, este tipo de alojamientos podría salir beneficiado de esta crisis. Según el estudio realizado por FEVITUR, un 45% de los españoles asegura preferir los alojamientos turísticos como primera opción para este verano y un 65% de ellos opina que estas viviendas ofrecen mayores medidas de higiene que otras alternativas.

Uno de los grandes retos a los que se enfrentan los propietarios de estos inmuebles de alquiler turístico es destacar entre la amplia oferta que existe en las diferentes plataformas. Los expertos de Instituto de Valoraciones proponen algunos consejos para destacar y poder sacar así la mayor rentabilidad posible:

- Precios acordes al mercado: es importante asegurarse de que el precio al cual se ofrece la vivienda va acorde a los precios de mercado según las características de esta, sus prestaciones, su ubicación, etc. Para ello, lo ideal es que los propietarios analicen tanto la oferta como la demanda de la zona en la que se encuentra la vivienda y ajusten su precio, teniendo también en cuenta el tipo de inmueble del que se trate. Por lo referente al tipo de activo, las viviendas unifamiliares son los alojamientos más demandados en detrimento de las viviendas plurifamiliares, tanto en destinos de costa como rurales, puesto que cuentan con mayores zonas privadas y espacios amplios. Por su ubicación, según los últimos datos publicados por FEVITUR durante el mes de julio las comunidades autónomas con mayor nivel de ocupación han sido Baleares (65%), Euskadi (45%) y Andalucía (36%) esperando niveles de ocupación ligeramente superiores durante el mes de agosto.

- Ofrecer descuentos por alquileres más largos: este año las familias buscan alojamientos donde pasar temporadas de semanas o incluso de hasta un mes en las que puedan sentirse cómodos y seguros y sin necesidad de estar moviéndose de un alojamiento turístico a otro, o que incluso, les permita conciliar las jornadas intensivas de trabajo en verano con el disfrute del destino vacacional. Así, una forma interesante de llamar la atención de este público es ofreciendo descuentos por alquileres de más de una semana o de un mes, lo que también ahorraría al propietario tiempo de gestionar los alquileres, esfuerzos de desinfección antes de la entrada de nuevos inquilinos, etc.

- Dar visibilidad a la vivienda en los portales adecuados es clave: es importante hacer un estudio de todos los portales de alquiler vacacional disponibles para definir, en función del público objetivo, ubicación, tipo de vivienda, etc. Los mejores portales o buscadores para publicar el inmueble en cuestión y llegar a la mayor cantidad de público posible que pueda estar interesado en la vivienda.

- El interés comienza en las fotos: los usuarios que buscan este tipo de alojamientos navegan generalmente muy rápido por la web buscando las ofertas que se adapten a lo que quieren. En este sentido, lo primero que se ve son las fotos del alojamiento y por eso, es muy importante que el anuncio destaque con imágenes de calidad de los espacios que son las que captaran la atención del cliente. Para dotar las fotos de un acabado profesional, una idea innovadora y diferencial es combinar la fotografía plana con la 360º, contando con proveedores de servicio especializados como Vitrio.

- Piscinas, jardines, terrazas, espacios exteriores y entornos naturales entre las prioridades de este verano: ahora más que nunca y tras la época de confinamiento se buscan viviendas amplias y con espacios exteriores para pasar el tiempo libre, evitando los lugares públicos y aglomeraciones. Así, los inmuebles que presenten estas características deberán resaltarlas pues son factores que pueden atraer mayor interés. La recomendación aquí es identificar de forma clara los atributos de las viviendas e incluirlos en las etiquetas de personalización de los diferentes portales, para que aparezcan en las búsquedas que los usuarios hacen indicando los filtros de preferencia. Un ejemplo de vivienda ideal que cumple con estas nuevas demandas podría ser Finca La Favorita, viviendas exclusivas unifamiliares con piscina y jardín privado ubicada en un entorno natural, a poca distancia del Parque de la Cuenca Alta de Manzanares y con fácil acceso a la M-50 y a la M-503.

- Prima el foco por la higiene: es sumamente importante que los alojamientos turísticos cumplan al máximo con todas las medidas de higiene para asegurar que el espacio está limpio y correctamente higienizado y es seguro para los inquilinos. Los clientes tendrán más confianza en las viviendas que garanticen estas medidas, y para ello, una buena idea sería informar a los usuarios, en la descripción de la vivienda, el protocolo de seguridad que se está siguiendo para su desinfección. Incluso, algunas comunidades autónomas han puesto en marcha para las empresas, alojamientos turísticos y demás, la posibilidad de obtener un distintivo o sello que identifique que cumplen con las medidas de seguridad relativas con el COVID-19.

- El valor añadido puede ayudar a los indecisos: para que una vivienda de alquiler turístico sobresalga entre la amplia oferta, se pueden incluir “extras” que añaden valor y que pueden hacer que el interesado se decante por una vivienda u otra. Algunas ideas podrían ser ofrecer un préstamo gratuito de bicicletas, disponer de sillas y sombrillas de playa en la vivienda para uso de los inquilinos, recibir al cliente con un detalle de bienvenida como botellas de agua frías o fruta, ofrecer una opción de aparcamiento gratuito en las inmediaciones de la vivienda, etc.

