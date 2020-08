Estos parches de Medik8 y otros productos más son la solución para el mascné o acné de la mascarilla Comunicae

martes, 18 de agosto de 2020, 12:57 h (CET) El uso repetido de la misma mascarilla y la falta de transpiración de la piel pueden provocar brotes acneicos, presentes sobre todo en el eje contorno-mandíbula. ¿Cómo ponerle solución? La palabra mascné es ya un trending topic en redes sociales como Tik Tok o Instagram, un hecho motivado por ser un mal más que común. Si ya se sabía que el acné no es solo cosa de jóvenes, su aparición en adultos es mucho más habitual desde que la mascarilla forma parte de la cotidianidad. Para Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma cosmecéutica Medik8: "Esto se debe a que la piel reduce su posibilidad de transpiración, habiendo un continuo vaho en la región inferior del rostro, favoreciendo lo que llamamos piel asfixiada". A esto, Raquel González, directora de educación de Perricone MD, añade que: "la mascarilla es un foco de bacterias. Si utilizamos la misma un día tras otro, aunque protege al organismo, va depositando gérmenes sobre el tejido, amplificando las posibilidades de producir infecciones en los folículos pilosbáceos".

Cómo solucionarlo

Para evitarlo, hay que garantizar la máxima higiene del rostro, así como aplicar productos que favorezcan la exfoliación y la renovación celular, de manera que las células muertas se retiren a diario, para así evitar focos de infección. "Cuando ya hay casos de acné acuciado, además de lo previo, habrá que añadir pasos de tratamiento que reduzcan la inflamación y aporten principios anti-bacterianos, así como activos que promuevan la regeneración de la piel, como puedan ser los alfa y betahidroxiácidos, los retinoides, la plata coloidal, la niacinamida o el zinc", comenta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Productos clave mascné-free

Blemish Control Pads, 42,50€. www.medik8.es: Con 2% de ácido salicílico, romperá el sebo y trabajará la exfoliación de la piel para depurarla, al tiempo que ofrece propiedades terapéuticas con la alantoína. Posee también glicerina para mejorar los niveles de hidratación.



Intensive Pore Minimising Toner, 45€. www.pasionporlacosmetica.com De nuevo con ácido salicílico, se completa con complejo de cobre, antioxidante e hidratante. ¡Plus! Incluye DMAE reafirmante. "Aplicando un poco con la ayuda de un disco de algodón sobre la mascarilla y esperando a que seque, ayudaremos a que el contacto piel-mascarilla ofrezca mayor capacidad antibacteriana", explica Raquel González, directora de educación de Perricone MD

Crystal Retinal 6.77€. www.medik8.es: Los retinoides son famosos por su capacidad para regenerar la piel, lo cual influye positivamente en los procesos acneicos. Este suero lleva retinaldehido encapsulado, que además es antibacteriano. A la fórmula se la añaden principios calmantes como la canela o la niacinamida, y poder hidratante por su carga de ácido hialurónico.



Lotus Water Calming Mask, 44€. www.purenichelab.com: Este pack de cinco mascarillas cuenta con un formato en biocelulosa donde el protagonista es la flor de loto, rica en antioxidantes y vitaminas para la piel. Su poder calmante se consigue con el extracto de té verde, los betaglucanos y el extracto de raíz de regaliz. Cuenta con extracto de centella asiática para promover la regeneración de la piel. "Cuando nos encontramos con procesos acneicos, tan importante es revertirlos con principios eficaces, como aplacarlos bajando la propia inflamación del proceso infeccioso. Para ellos serán buenas las mascarillas calmantes, ricas en principios como la niacinamida o vitamina B3 o el extracto de raíz de regaliz", comenta Valeria Navarro, directora técnica de Boutijour.

Aromatherapy Associates Mattifying Face Oil, 64€ www.Purenichelab.com: Este aceite, por irónico que parezca, ayudará en procesos como este, aportando principios no comedogénicos que controlan la producción de sebo en la piel. "Al contrario de lo que muchos creen, determinados aceites pueden evitar la producción de sebo y tratar los procesos inflamatorios de la piel, como son el aceite de jojoba o el aceite de cannabidiol", añade Catalina Narváez, directora de educación de Aromatherapy Associates.

Silver Skin Lotion, 95€. www.thesingularolivia.com: Cuando hay acné, la sensación más común es que todo sobra, pero la hidratación es lo más fundamental. Cuando una piel con acné no está hidratada, genera más sebo aún, aumentando el problema. Esta loción lleva plata coloidal y extracto de lentisco, poderosos antibacterianos. Incluye Zinc, antioxidante y antimanchas, niacinamida calmante, y un complejo de minerales de patente propia que refuerza la recuperación natural de la piel.



Blemish SOS. 25€. www.medik8.es: Blemish SOS hace un gran honor a su nombre: es un salvavidas express ante granitos localizados gracias a su alta concentración de activos anti-imperfecciones como el ácido salicílico, la niacinamida o el extracto de romero.

